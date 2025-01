FOTO/ VIDEO Otkazi kirurga izazvali pobunu, stotinjak građani pred bolnicom: 'Prestrašno je što rade našim liječnicima'

Više od stotinjak građana okupilo se u subotu ispred Županijske bolnice Čakovec kako bi iskazali svoj prosvjed zbog posljednjih događanja u bolnici, koja su kulminirala otkazima desetero kirurga. Kirurzi su nezadovoljni kadrovskim promjenama, posebice imenovanjem Roberta Grudića za pročelnika Službe kirurških djelatnosti, te smatraju da je izbor šefa kirurgije bio politička, a ne stručna odluka.

U znak podrške otpuštenim kolegama, građani su izrazili svoje nezadovoljstvo i tražili da se politika makne iz bolnice. Prosvjednici su zatražili da se situacija što prije razjasni, a među njima je bio i međimurski župan Matija Posavec, koji je osudio reakciju ravnatelja bolnice na odlazak kirurga. "Pitam ravnatelja bolnice je li ga barem malo sram?" – rekao je Posavec na izvanrednoj konferenciji za novinare.

"Za svakog normalnog čovjeka ovakav događaj je kriza. Kriza ogromnih razmjera, kriza zdravstvenog sustava u kakvoj međimursko zdravstvo nije bilo nikada u svojoj povijesti. Tijekom stoljeća postojanja naše bolnice nikome nikada dosad nije palo na pamet igrati se s ljudskim životima. Jučer je zbog nekompetentnosti i nesposobnosti i loših odluka aktualne uprave bolnice, dogodilo upravo to. Jer kad građani Međimurja kao pacijenti nemaju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, kad se odgađaju operacije i onkološki bolesnici dobivaju promjenu termina, onda je to igranje ljudskim životima. I na to sam dužan reagirati. Čvrsto, jasno i argumentirano" rekao je župan Posavec.

Jovanka, jedna od okupljenih građanki, istaknula je: "Ja sam danas došla ovdje da podržim naše liječnike koji su s razlogom napravili to što su napravili. Ako u našoj državi naša ministrica misli da bolnica može raditi s deset liječnika manje, zašto su onda oni bili zaposleni? Onda su očito mogli i bez njih do sada." Jedna od građanki u suzama je dodala: "Užas! To su liječnici koji su dali sve, cijeli život su tu. Tu su i naši ortopedi. Prestrašno je, imamo super bolnicu i liječnike, a opet nam sve uništavaju."

Na prosvjedu se obratio i dr. Tomislav Novinščak, jedan od kirurga koji su dali otkaze, ističući uzroke svoje odluke: "Ovi otkazi direktna su posljedica nesnalaženja ravnatelja u vođenju ovako važne zdravstvene ustanove, nekonzultiranja kirurškog kolektiva i nepoštivanja većine kirurga. Ravnatelj je bez ikakve komunikacije postavio osobu koja je već pokazala destruktivno ponašanje u vođenju kirurškog odjela i kao ravnatelj.

"Podsjetit ću da je tijekom njegovog mandata bolnicu napustilo osam specijalizanata kirurgije i niz liječnika. On je već jednom bio smijenjen, a sada se ponovno postavlja bez ikakvih konzultacija s nama za voditelja kirurgije. Pitanje je što dalje? Ministrica tvrdi da sve funkcionira bez 60 posto kirurgije. Gotovo da nas marginalizira kao jedan posto, dobro da nije rekla da smo šačica jada." Novinščak je upozorio i na ozbiljnost situacije: "Kažu da sve dobro funkcionira, a danas su dva kirurga morala doći iz drugih mjesta kako bi održali kiruršku djelatnost. Vjerujem da nećemo biti zaboravljeni za tri dana i da će se o ovoj priči još dugo čuti."

"Kakav pobogu rat župana Posavca sa bolnicom kao što pišete u vašim brojnim priopćenjima? Ljudi, 10 kirurga vam je dalo otkaze. Pa tko normalan može misliti da je to normalno stanje? Tko može vjerovati da u toj atmosferi nema odgode operacija? Da se zbrinu svi pacijenti? Da sve funkcionira normalno? Zar doista mislite da ne postoje tablice i rasporedi operacija, broj ljudi? Kako Vas nije sram toliko manipulirati podacima", poručio je župan ravnatelju

Desetero kirurga, nakon nekoliko dana bolovanja, odlučilo je dati otkaze, što su smatrali ishodom nezadovoljstva političkim utjecajem na medicinske odluke. Reakcije ravnatelja nazvali su "sramotnim i nedopustivim", što je izazvalo dodatne reakcije među građanima. Nakon što je informacija o otkazima postala javna, građani su se organizirali putem društvenih mreža, te se okupili ispred bolnice u znak podrške kirurzima i zahtjeva za smanjenje političkog utjecaja na rad bolnice.

