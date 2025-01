FOTO Auto sletio u more u splitskoj luci: Izvlačili jednu osobu, prevezana je u bolnicu

Automobil je večeras sletio u more u splitskoj luci, potvrdila je policija PU splitsko-dalmatinska ovog utorka u večernjim satima. U automobilu je bila i jedna osoba, a hitna pomoć odmah je stigla kako bi joj pružila pomoć te je prevezena u splitsku bolnicu.

Do nesreće je došlo oko 19.45 sati na Gatu sv. Duje, a osobu koja je upala u more spasili su vatrogasci. Fotografije koje je objavila Dalmacija Danas pokazuju veliki broj vatrogasaca i policajaca koji je stigao na mjesto događaja, a očevid će utvrditi kako je došlo do nesreće.