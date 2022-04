Financijski izvještaj Crkve Ministarstvu financija trebao bi biti javno dostupan

O uvijek atraktivnoj temi Crkvi i financijama, oglasio se uoči ovoga Uskrsa i mons. Marin Barišić, nadbiskup splitsko-makarski, koji je na upit kolege Maria Juriča s NoveTV, zašto njegova nadbiskupija ne objavljuje javno financijska izvješća, odgovorio: "Kako ne? Objavljujemo svake godine. Ono što traži Ministarstvo (financija), to dajemo uvijek preko Hrvatske biskupske konferencije". A na potpitanje kolege Juriča zašto javno to ne objave, mons. Barišić veli kako nisu htjeli ići u medije, jer im to ništa ne bi značilo tj. da onaj koga to zanima i koga se to tiče sve zna.