FBI potvrdio: Pronađeni ljudski ostaci pripadaju zaručniku ubijene Gabby Petito

FBI je potvrdio da ljudski ostaci, pronađeni u srijedu u parku na Floridi, pripadaju zaručniku ubijene Gabby Petito (22). Tijelo Briana Laundrieja (23) identificirano je pomoću dentalnih kartona.

- 21. listopada 2021. usporedba stomatoloških zapisa potvrdila je da pronađeni ljudski ostaci pripadaju Brianu Laundrieju - naveo je FBI. Odvjetnik koji zastupa njegove roditelje objavio je izjavu u kojoj navodi kako su i oni obaviješteni, piše BBC.

- U ovom trenutku nemamo daljnjih komentara i molimo da se poštuje privatnost obitelji - poručio je odvjetnik.

