Evo kakvo nas vrijeme očekuje: Temperature danas od 0 do 16 Celzijusa, sredinom tjedna nova promjena

Meteorolog Izidor Pelajić najavio je kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana. U ponedjeljak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati sunčano. Ujutro u Posavini može biti kratkotrajne magle, a često će na istoku biti i slabog mraza. Na zapadu od jutra toplije, ponegdje uz umjeren jugozapadni vjetar. Najviša tempetura zraka od 9 do čak 15 °C.



Južinu će najjače osjećati stanovnici središnje Hrvatske. U Pokuplju se ujutro može ponegdje spustiti temperatura do 0 °C, međutim uglavnom će biti od 3 do 7 °C. Uz povremeno jak jugozapadni vjetar u gorju i umjeren u nizinama danju će rasti i do 16 °C. Lokalno olujni udari jugozapadnjaka najvjerojatniji su u najvišem gorju, drugdje na zapadu uglavnom umjeren jugozapadni i južni, more malo do umjereno valovito. Bit će djelomice sunčano, s više oblaka u Istri i u Gorskom kotaru, a mjestimične slabe kiše bit će uglavom na širem riječkom području. Najniža temperatura zraka od 9 do 3 °C, na sjevernom Jadranu od 5 do 11 °C, a danju između 10 i 15 °C, prognozirao je za HRT Izidor Pelajić.



Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije barem djelomice sunčano, ujutro lokalno burin, popodne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka oko 15 °C, u unutrašnjosti malo niža, a ujutro može biti lokalno i magle. Na krajnjem jugu Hrvatske prevladavat će sunčano. Bit će mirno, samo lokalno ujutro burin. Temperatura podjednaka nedjeljnoj, ujutro oko 9 °C, a u unutrašnjosti postoji mogućnost za slab mraz. Danju do 16 °C."

"Idućih dana na kopnu nastavak južine uz sve više oblaka, osobito na zapadu, gdje najprije može biti mjestimične kiše, sve češće potkraj srijede i u gorju, kad će dan biti svježiji. Najpromjenjivije će biti u četvrtak, ponegdje uz okretanje vjetra na sjeveroistočni. Na Jadranu s jugom promjenjivo, povremeno s kišom, osobito sredinom tjedna, kad može i zagrmjeti, a oborina bi lokalno mogla biti izraženija, ponajviše na sjevernom dijelu", prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.

FOTO Jeste li znali da Hrvatska ima svoj 'Kineski zid'? Prolazi kroz cijeli poluotok, visok je do devet metara