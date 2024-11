Oluja Bert napravila kaos po Europi, ljudi su bez struje, ceste su zakrčene, evo što nas čeka sljedeći tjedan

Oluje i nevremena u posljednje vrijeme su sve češća, sjetimo se samo poplava u BiH i Španjolskoj te nemara u SAD-u. Sada se s olujom suočila Irska. Naime, više od 60.000 kuća, farmi i poslovnih objekata ostalo je bez struje zbog oluje Bert. Najpogođeniji su okruzi na zapadu i sjeverozapadu Irske. Timovi su mobilizirani u pogođenim područjima i odgovaraju na kvarove gdje god je to sigurno - navodi se u priopćenju tvrtke ESB Networks, distributora električne energije u Irskoj.

Zbog snijega i leda kaos je na prometnicama u Velikoj Britaniji, zbog vremenskih neprilika došlo je do mnogih nesreća. Tamošnja uprava za ceste izdala je upozorenje za ekstremno vrijeme i preporučila svima kojima nije nužno, da ostanu kod kuće. Zbog upozorenja za obilne kiše, izdana su i upozorenja za poplave u središnjem i južnom dijelu zemlje, piše Sky News.

Ništa stabilnije nije ni u Njemačkoj gdje je u okrugu Schleswig-Flensburg također zbog snijega bio kaos na prometnicama. Zbog velikih količina snijega i leda autocesta A7 je bila djelomično zaleđena, prenosi Fenix-magazin. Prema informacijama policije, tijekom dana već su se dogodila četiri incidenta. Ozlijeđenih nije bilo.

I nad naše krajeve došao je hladan i suh zrak, a oborinska zona preselila se nad istočni dio Balkanskog poluotoka i premješta se prema Crnom moru. N1 piše kako duboka ciklona nad Atlantikom stacionira ispred Velike Britanije i Irske, produbljuje se, a u sklopu njezine cirkulacije započinje pritjecanje toplog zraka s područja sjeverne Afrike nad zapadno Sredozemlje i Europu.

Najviše snijega palo je u Gorskom Kotaru – Zavižan 30, Plaški 15 i Delnice 14 cm. Zbog porasta temperature i juga koje će zapuhati već sutra krajem dana snijeg će se brzo topiti. Danas će pak biti vedro, a puhat će slab do umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak, a na Jadranu jaka mjestimice na udare olujna bura koja će tijekom dana slabjeti. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 5 do 9, na Jadranu od 10 do 15C. Sutra će također biti pretežno sunčano uz jutarnju maglu i mraz u unutrašnjosti. Jutarnje temperature od -5 do -8, na Jadranu i uz Jadran od 0 do 4. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 8 do 14, na Jadranu od 14 do 18C. Idući tjedan uz jačanje juga promjenjivo oblačno s povremenom oborinom i to uglavnom u utorak i srijedu. Temperature zraka bit će u porastu.

