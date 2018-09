Kiša i zahlađenje ipak će malo pokvariti vikend, upaljen i žuti meteoalarm

Kiša je moguća već večeras, kao i sutra tijekom prvog dijela dana, dok se u subotu poslijepodne očekuje razvedravanje, a u nedjelju pretežno sunčano vrijeme. To je, ukratko, vremenska prognoza za ovaj vikend.

Za danas je na Meteoalarmu izdano i žuto upozorenje za gotovo cijelu Hrvatsku, osim istočnog dijela. Za sutra uglavnom nema upozorenja, žuto upozorenje je na snazi samo za velebitsko područje.

Foto: DHMZ

Već danas poslijepodne moguć je poneki pljusak s grmljavinom, navodi DHMZ. Sutra će pak biti promjenljivo uz mjestimičnu kišu, pljuskove i grmljavinu, a oborine će biti češće u prvom dijelu dana. Poslijepodne se očekuje postupni prestanak kiše i djelomično razvedravanje.

Vjetar će biti uglavnom slab, poslijepodne do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu se ujutro očekuje umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak. Najniža temperatura kretat će se od 13 do 17 na kopnu te od 18 do 22 na Jadranu, a najviša dnevna od 23 do 28 °C, u gorju malo niža.

U Zagrebu će u početku dana biti promjenljivo uz malo kiše ili poneki pljusak praćen grmljavinom. Poslijepodne se očekuje da će biti sunčanije i uglavnom suho. Vjetar bi trebao biti slab, poslijepodne do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura bit će oko 16, a najviša dnevna između 25 i 27 °C.

Od nedjelje će pak biti pretežno sunčano, a danju toplo i vrlo toplo.

