Vratilo se ljetno vrijeme, ali Vakula upozorava: Slijedi novi preokret

Nakon vikenda obilježenog promjenom vremena, a mjestimice čak i nevremenom, već u ponedjeljak u većini Hrvatske vratilo se pravo ljetno vrijeme s ipak hladnijim i svježijim jutrima nego li su bila posljednjih mjeseci.

Zoran Vakula za HRT piše kako će narednih dana temperatura biti u stalnom porastu do petka, a svježe jutro može se očekivati u srijedu stoga ne zaboravite koji sloj odjeće više u jutarnjim satima.

Upozorenja za utorak

U utorak će najviša dnevna temperatura biti oko 27 °C, uz pretežno sunčano vrijeme sa slabim vjetrom u unutrašnjosti dok će u Dalmaciji još biti umjerene do jake bure, te malo do umjereno valovitog mora. No, uz pretežno sunčano vrijeme, i najvišu temperaturu oko 29 °C. Bura se može očekivati u na sjevernom Jadranu, a DHMZ je na svojim stranicama izdao žuta upozorenja (potencijalno opasno vrijeme) za Kvarner, Velebitski kanal, Sjevernu Dalmaciju, Srednju Dalmaciju i Južnu Dalmaciju.

Foto: DHMZ

Od srijede do petka toplije, a onda...

Srijeda će donijeti još toplije vrijeme nego u utorak, mjestimice će čak biti i vruće, ali vrućine poput prošlotjednih više se neće ponavljati ove kalendarske godine.

Žuta upozorenja DHMZ-a za srijedu izdana su samo za Velebitski kanal i Južnu Dalmaciju.

Foto: DHMZ Nažalost, krajem četvrtka doći će do promjene vremena, a mogući su i zbog toga razni zdravstveni problemi. Ponovno oblačnije i nestabilnije, najprije uz pljuskove i grmljavinu samo u zapadnim i gorskim krajevima, a za vikend isto mogu očekivati i svi koji se zateknu duž Dalmacije, a za poseban oprez moli se građane sjevernog Jadrana koji će već u srijedu navečer osjetiti buru, poručuje Vakula.

