Danas posvuda vruće, sutra idemo čak do 38: A onda bi navečer mogao uslijediti kaos

Danas posvuda sunčano i vruće, vremenska je prognoza DHMZ-a. Temperatura zraka ići će do 36 stupnjeva. More je također toplo, jutro u 8 sati u Splitu je izmjereno 26 stupnjeva, 24,8 bilo je na Hvaru, u Šibeniku 23. Nakon današnjeg, čini se stabilnog vremena, sutra bi moglo okrenuti. Tijekom cijelog dans bit će vruće, a onda navečer moguće nevrijeme. "Prevladavat će sunčano, na Jadranu često i vedro te danju vruće i vrlo vruće. No popodne i osobito navečer uz jače naoblačenje u središnjoj Hrvatskoj lokalno su mogući intenzivni pljuskovi praćeni grmljavinom, a prema kraju dana lokalnih pljuskova može biti i u Gorskom kotaru te u zapadnoj Slavoniji. Vjetar veći dio dana uglavnom slab, no prema večeri naglo će zapuhati umjeren do jak sjeverac, uz nestabilnosti prolazno moguće i s olujnim udarima", objavio je DHMZ za nedjelju.

Na Jadranu će mjestimice umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak navečer na sjevernom dijelu naglo okrenuti na jaku, na udare i olujnu buru. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na obali i otocima između 22 i 26, a najviša dnevna većinom između 33 i 38 °C. U nedjelju je Hrvatska u žutom upozorenju od toplinskih valova, dok se boja za dvije regije, splitsku i dubrovačku u ponedjeljak mijenja u crveno.

