Europska komisija protiv austrijskog zakona kojim se diskriminiraju i Hrvati!

Europska komisija pokrenula je danas postupak protiv Austrije zbog indeksacije dječjeg doplatka, što izravno pogađa i hrvatsku djecu s roditeljima zaposlenima u toj državi. Austrija je, naime, vezala visinu doplatka s troškovima života države u kojoj dijete živi, ali Europska komisija smatra da je takav zakon u suprotnosti s europskom legislaturom.

Djeca koja žive u Hrvatskoj, a čiji jedan ili oba roditelja rade u Austriji, od ove godine primaju za trećinu niži dječji doplatak nego do sada. I dok je trogodišnje dijete u Hrvatskoj do sad primalo ukupan mjesečni dodatak od 172 eura, on će pasti na samo 106 eura.

Austrija inzistira na indeksaciju dječjeg doplatka u skladu s troškovima života države u kojoj dijete zaista živi. Kažu kako je neodrživo da, primjerice, djeca u Mađarskoj mjesečno primaju 39 eura, u Poljskoj 28, Slovačkoj 24, a u Rumunjskoj 20 eura, dok njihovi kolege iz vrtića ili razreda čini roditelji rade u Austriji dobivaju višestruko više iznose. S druge strane, doplatak za djecu u državama s višim troškovima života, bio bi uvećan. No kako je takve djece manje, Austrija bi ovim zakonom srezala godišnja davanja za djecu za više od 100 milijuna eura.

Na vrhu liste zemalja gubitnika smjestila se Bugarska, gdje će trogodišnjaci primati 76 eura, dok će najmanju razliku osjetiti djeca u Njemačkoj sa 163 eura te ona u Italija s doplatkom od 164 eura. S druge strane, najveći rast očekuje djecu iz Norveške, koja će primati 198 eura mjesečno.

