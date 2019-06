Erdoğanu će se zatresti pozicija čak i u stranci

Je li gubitak Istanbula zapravo početak kraja političke moći “sultana” Erdoğana? To je danas glavna tema ne samo u Turskoj već diljem svijeta. Naime, stanovnici Istanbula, izabravši u nedjelju za novog gradonačelnika Ekrema İmamoğlua, jasno rekli “ne” autokratskoj vladavini turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana, nezadovoljni ekonomskim stanjem u zemlji kao i unutarnjom i vanjskom politikom koju vodi Erdoğan jer nikome nije jasno u kojem smjeru zapravo ide Turska.

Da se već polako nazire početak kraja Erdoğanove ere, dokazuje i gubitak glavnog grada Ankare te Izmira, a sada i po drugi put Istanbula. Erdoğanova stranka u ožujku je izgubila i u Ankari i drugim velikim gradovima, nakon što su inflacija od 18,7 posto, nezaposlenost i pad vrijednosti lire uzeli danak, ali je turski predsjednik odbio priznati poraz u Istanbulu žaleći se na nepravilnosti, što je prihvatila izborna komisija. Međutim, rezultati glasanja u nedjelju pokazuju da je Erdoğan, najmoćniji turski lider u moderno vrijeme, napravio nevjerojatno lošu procjenu kada je tražio ponavljanje glasovanja računajući da će mu Kurdi ipak dati glas.

Čak je posegnuo i za kurdskim vojnim vođom, osnivačem paravojne organizacije Kurdistanska radnička stranka kojoj je cilj neovisnost Kurdistana, Abdullahom Öcalanom koji je pozvao Kurde da ne glasaju za İmamoğlua. Öcalan se od 1999. nalazi u zatvoru na otoku İmralı u Mramornom moru. Ali ni to Erdoğanu nije pomoglo. Dok je na prvim izborima 31. ožujka Binali Yıldırım, kandidat vladajuće Stranke pravde i razvoja (AKP), tijesno izgubio sa samo 14.000 glasova razlike, u drugom se krugu ta razlika povećala na gotovo 800.000 što je jasna poruka Erdoğanu da građani Istanbula ne žele ni njega ni njegovu stranku. Izbori su ponovljeni zbog odluke izborne komisije o navodnim nepravilnostima, a Tursku je zbog toga snažno kritizirala međunarodna zajednica.

Referendum o predsjedniku

Turski novinar i politički analitičar Hassan Tahrawi smatra da je gubitak Istanbula za Erdoğana i njegovu stranku ravan katastrofi.

– Najviše ga treba zabrinuti da su ti lokalni izvori bili zapravo bili jedna vrsta referenduma o njegovoj vladavini. Sve koji ne dijele njegovo mišljenje smatra neprijateljima. U predizbornoj kampanji, optužio je İmamoğlua da je terorist, Grk i da radi protiv države. Čak je zaprijetio kako će ga zatvoriti. Erdoğan je na izborima pobjeđivao dok je bilo ekonomskog rasta, međutim, sada vidimo, da je Turcima prioritet boljitak života, a ne vođa koji se počeo ponašati kao sultan – kazao je Tahrawi za Večernji list naglašujući kako je Erdoğan bio toliko siguran u sebe da je nedodirljiv kao što su to mislili libijski lider Moamer Gadafi i rumunjski diktator Nicolae Ceauşescu.

– Narod pamti i ne oprašta. Za tešku ekonomsku situaciju u Turskoj, nisu samo krivi vanjski čimbenici, kako to stalno tvrdi Erdoğan, već i ljudi koje je on postavio, a nisu kompetentni za te funkcije. Stavio je podobne, a ne stručne ljude. Njegov zet Berat Abayrak zadužen je za financije u koje se ništa ne razumije. Sve što govore stručnjaci za financije, on radi suprotno. Isto tako, u svađi je sa čitavim svijetom. Ne samo s EU i SAD-om već i sa susjednim zemljama, Sirijom, Irakom, Grčkom... Sve su to faktori koji su doveli do ekonomskog kolapsa u Turskoj. Teško je vjerovati da će Erdoğan i njegova stranka brzo prevladati taj težak udarac kojem se uopće nisu nadali – govori Tahrawi ističući kako su već počeli sukobi i raskol unutar Stranke pravde i razvitka.

– Vjerujem da će doći do prijevremenih predsjedničkih izbora i da Erdoğan neće na vlasti izdržati do 2023.godine, a imat će i izuzetno jakog protukandidata, gradonačelnika Istanbula Ekrema İmamoğlua kojeg već svi vide kao novog predsjednika Turske – uvjeren je turski novinar Hassan Tahrawi.

Kritike i od suradnika

Među prvima koji su Erdoğanu okrenuli leđa je i njegov vjerni bivši ministar vanjskih poslova Ahmet Davutoğlu, kojeg je Erdoğan osobno postavio za svojeg nasljednika na čelu vlade i svoje konzervativne Stranke pravde i razvoja. Davutoğlu je uz Erdoğana bio od njegova dolaska na čelo vlade 2003. Prvo mu je bio diplomatski savjetnik, a 2009. preuzeo je dužnost ministra vanjskih poslova. Iako nitko nije očekivao da će se Davutoğlu opirati Erdoğanovu autoritetu te kako ni trenutka neće pomišljati nametati svoju viziju vladi, da će slijediti autoritet i upute predsjednika Erdoğana, Davutoğlu sada traži analizu zbog gubitka velikih gradova u Turskoj te upire prstom u Erdoğana kao glavnog krivca. Analitičari su uvjereni da će idućih dana biti dosta burno unutar konzervativne Stranke pravde i razvoja te da bi moglo čak doći i do raskola što bi jako poljuljalo već ionako klimavu Erdoğanovu poziciju. Davutoğlu i bivši predsjednik Turske Abdullah Gül ranije su javno rekli da su protiv novog raspisivanja izbora u Istanbulu.

Svi se danas pitaju tko je Ekrem İmamoğlu, donedavno anoniman čovjek koji je preko noći postao prava svjetska zvijezda i moćnog sultana Erdoğana bacio na koljena!? Karizmatični 49-godišnjak svojom elokventnošću i govorom može utjecati na sve slojeve društva. Toliko je postao popularan da neki Turci u njemu vide čak i novog Mustafu Kemala Atatürka, osnivača moderne Turske. Zanimljivo je da on potječe iz konzervativne, desničarske obitelji, ali je, prema vlastitim riječima, usvojio “socijaldemokratske vrijednosti” tijekom sveučilišnih godina. İmamoğlu je rođen 1970. godine u selu Čevizli u četvrti Akchaabat u Trabzonu. Nakon školovanja u srednjoj školi u Trabzonu, diplomirao je poslovnu upravu u Istanbulu i magistrirao na istanbulskom sveučilištu, na ljudskim resursima i upravljanju. Svoju karijeru je započeo 1992. godine u obiteljskoj tvrtki koja se bavi građevinskim radovima. Bio je predsjednik upravnog odbora te tvrtke. Godine 2009. postao je šef okružnog okruga u CHP Beylikdüzü. 30. ožujka 2014. na lokalnim izborima izabran je za gradonačelnika Beylikdüzua.