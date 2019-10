Erdoğanov osmanski san: Na Siriju i Irak vojskom, a na Balkan investicijama

Potpuno ćemo uništiti i izbrisati tursko gospodarstvo ako turska vojska poduzme akciju u Siriji koju ću smatrati kao prekoračenje granice”, zaprijetio je američki predsjednik Donald Trump Turskoj upozorivši predsjednika Tayyipa Erdoğana da će biti u “velikoj nevolji” ako bude ozlijeđen i jedan američki vojnik u dijelovima Sirije na koje Turska planira napad.

Zona za povratak izbjeglica

Prijetnja Trumpa došla je ubrzo nakon što je SAD počeo povlačenje svojih vojnih trupa sa sjeveroistoka Sirije, što će otvoriti put za očekivani napad Turske na teritorij na kojem Ankara želi uspostavi “sigurnu zonu”. Pentagon je obavijestio zapovjedništvo kurdskih snaga u Siriji da ih američke snage neće braniti od napada Turske što kurdski borci smatraju izdajom optužujući Washington za nepoštovanje svojih obveza prema ključnim saveznicima i navode da će taj potez poništiti pet godina dostignuća u borbi protiv ISIL-a.

Trumpove oštre riječi i prijetnje Erdoğanu usmjerene su ponajprije na smirivanje američkih kritičara, koji ga optužuju da je povlačenjem američkih snaga ostavio na cjedilu kurdske saveznike. Vodeći zastupnici zastupničkog doma i senata američkog Kongresa iz redova demokrata i republikanaca osudili su Trumpovu odluku o povlačenju snaga iz Sirije, a kritizirali su ga čak i neki od najvjernijih republikanskih pristaša, poput senatora Lindseya Grahama, koji je rekao da “nikada nije bilo u interesu nacionalne sigurnosti napuštanje saveznika koji su nam pomagali u borbi protiv terorističke organizacije Islamske države”.

Glasnogovornik Sirijskih demokratskih snaga (SDF), Kino Gabriel , koje predvode Kurdi i oslobodile su teritorij na sjeveroistoku Sirije koji je bio pod kontrolom ISIL-a , kazao je “da je SAD jamčio da neće dopustiti nikakvu akciju Turske u tome području” naglasivši kako im je Amerika “zabila nož u leđa” te je zaprijetio Turskoj kako će, dođe li do napada, “otvoriti vrata pakla” i dovesti do rata širih razmjera. Povlačenje američkih snaga s tog područja predstavlja veliki zaokret u američkoj vanjskoj politici prema Siriji.

Erdoğan je rekao da će Turska, unatoč protivljenju i prijetnjama SAD-a i zemalja članica EU koje su usput i njegovi saveznici u NATO-u, izvesti zračnu i kopnenu vojnu operaciju istočno od rijeke Eufrat u Siriji i uspostaviti “sigurnu zonu” koja će se protezati do 30 kilometara u dubini Sirije i očistiti područje od sirijske kurdske milicije (YPG) koju Turska smatra terorističkom organizacijom.

Turska želi “zalijevati područje istočno od Eufrata izvorima mira” i smjestiti ondje dva milijuna sirijskih izbjeglica, rekao je Erdoğan. Međutim, Erdoğan koji je opsjednut Kurdima, zapravo, pod izlikom borbe protiv terorizma želi okupirati dio teritorija Sirije koje je bogato vodom, naftom i plodnim tlom. Ono što je najopasnije, želi promijeniti demografsku sliku Sirije protjerivanjem Kurda s njihovih ognjišta i tamo naseliti arapske muslimanske sunite.

I dok se turska vojska sprema na invaziju sjeverne Sirije, njezin vrhovni zapovjednik Erdoğan u dvodnevnom je posjetu Beogradu, gdje je Ankara pokrenula veliki investicijski ciklus, a jučer su turski predsjednik i njegov srbijanski kolega Aleksandar Vučić svečano otvorili radove na autocesti od Beograda do Sarajeva, koje će dijelom financirati Turska. Prva dionica autoceste od Kuzmina do Srijemske Rače duga je 20 kilometara i u nju će biti uloženo 225 milijuna eura.

Dolaskom u Beograd i odlaskom u Srijemsku Raču, Erdoğan je pokazao koliko mu je bitno da na ovom prostoru vlada mir, kazao je Vučić.

– Od 1945. nisu se gradile dobre komunikacijske veze između BiH i Srbije. Srbija je osigurala svu potrebnu dokumentaciju. Most preko Save bit će sagrađen našim novcem. Sama autocesta od Kuzmina do Rače gradit će se godinu i pol, a most tri godine. Ta će cesta biti vrlo važna za naše trgovinske odnose... Želimo popraviti život naših građana. Svi projekti o kojima govorimo projekti su koji povezuju ljude. Autocesta od Požege do Višegrada, a poslije do Sarajeva, spojit će Beograd s gradovima u Hercegovini, a spojit će i ljude koji žive u Novom Pazaru i Sarajevu – rekao je Vučić naglasivši da će nova autocesta “približiti Srbe i Bošnjake”, a od “Beograda do Sarajeve putovat će se tri sata lagane vožnje”.

Autocesta Beograd – Sarajevo povezat će Srbiju i BiH i omogućiti bolju komunikaciju, složila su se trojica članova Predsjedništva BiH, Milorad Dodik, Šefik Džaferović i Željko Komšić, koji su također u posjetu Vučiću i nazočili su početku radova na autocesti.

Osmansko Carstvo 2.0

Vojnom okupacijom dijela Sirije i najavom okupacije dijela Iraka te velikim ulaganjima i “ekonomskom invazijom” na području Balkana (Srbija, BiH, Albanija, Kosovo) Erdoğan želi ostvariti svoj san i oživiti granice Osmanskog Carstva 2.0 novoga doba, gdje se može vojskom, a gdje ne, onda gospodarskom ekspanzijom. Erdoğan je još 2012. godine, dok je bio turski premijer, kazao da se Turska angažira u regiji jer je to područje nekoć pripadalo Osmanskom Carstvu.

– Impresionirani smo duhom koji je potaknuo osnivanje Osmanskog Carstva – rekao je tada Erdoğan ističući kako moraju ići svuda gdje su bili njihovi preci. Prema Erdoğanovim riječima, to bi bilo od Srbije do Kaspijskog mora, od Jemena do Alžira, na Kosovu, u Albaniji, BiH...