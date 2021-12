Epidemiologinja HZJZ-a: Revidirat ćemo trajanje COVID potvrda. Bit će kraće

Sve više zemalja diljem svijeta odlučuje se na strože mjere kako bi usporile širenje omikrona, nedavno otkrivenog soja koronavirusa koji je pokazao sposobnost rapidnog širenja. Trebaju li Hrvatskoj strože mjere i koliko booster doza može zaustaviti širenje, neka su od pitanja na koje se pokušao naći odgovor u emisiji Hrvatskog radija "U mreži Prvog"u kojoj su gostovali epidemiologinja iz HZJZ-a Iva Pem Novosel, imunolog sa Sveučilišta u Rijeci Pero Lučin i dopisnik HRT-a iz Bruxellesa Tihomir Vinković.

Istraživanje britanskih znanstvenika objavljeno prije nekoliko dana tvrdi da bi omikron varijanta mogla biti manje "uspješna" u napadu na pluća od prethodnih varijanti koronavirusa.

– Mi smo sada u jednoj vrsti utrke između širenja virusa i naših pokušaja da doznamo što više o njemu. To istraživanje pokazalo je da omikron slabije zaražava stanice pluća, međutim, to su samo stanice "u kulturi", dakle in vitro. To je vrlo detaljan eksperiment, ali na izoliranim stanicama, tako da treba biti oprezan u interpretaciji tog rezultata. On je optimističan, svi mi želimo u njega vjerovati, ali treba vidjeti kako se virus ponaša u živom organizmu – poručio je imunolog sa Sveučilišta u Rijeci Pero Lučin dodavši da je još uvijek prerano zaključiti kakva će biti reakcija na plućima s obzirom na infekciju koju izaziva ovaj virus.

Unatoč brojnim pozitivnim pokazateljima, liječnike brine zaobilazi li omikron-varijanta virusa imunost koju su mnogi stekli cijepljenjem, a drugi tako što su preboljeli koronavirus.

– Sva su predviđanja, s obzirom na mutacije koje su se našle, da može zaobilaziti imunost i to onu koja je nama najvažnija u ovome trenutku u borbi protiv širenja virusa, a to je imunost protutijelima. Pitanje je koliko te mutacije utječu na biološko ponašanje. Ono što je sigurno – puno brže se širi, čini se da se broj novih slučajeva udvostručuje u dva dana, infekcija se puno brže širi te postoji opasnost od naleta velikog broja infekcija ovim virusom – ustvrdio je Lučin.

VIDEO: Ministar Beroš: "Ispričavam se ako sam unio zabunu. Svjedočimo omikronu i preporučujemo treću dozu"

Imunolog napominje da se pokazalo da booster doza znatno povećava učinkovitost zaštite

Na pitanje koliko će u ovim novim okolnostima trajati COVID potvrde, odgovarala je epidemiologinja iz HZJZ-a Iva Pem Novosel.

– Do sada smo smatrali da nakon preboljenja i potpunog cijepljenja s dvije doze ta zaštita traje 12 mjeseci, odnosno i COVID potvrde vrijedile su 12 mjeseci. Međutim sada, u sklopu novih okolnosti širenja omikrona Europom, a vjerojatno i kod nas, i mi ćemo morati revidirati njihovo trajanje u skladu s preporukama europskih stručnjaka. Bit će kraće, na nivou EU najavljuje se skraćenje na devet mjeseci – rekla je epidemiologinja Iva Pem Novosel.

Većina hrvatskih građana koja je posljednjih dana dolazila na cijepljenje, došla je po booster dozu.

– U subotu je npr. bilo 22 tisuće cijepljenih osoba i od toga je više od 14 tisuća primilo booster dozu, oko šest i pol tisuća primilo je drugu dozu, a samo 2 tisuće prvu dozu. U svakom slučaju interes za cijepljenje posljednjih tjedana visok je i raste, sve više osoba prima i tu booster dozu – rekla je Pem Novosel u emisiji "U mreži Prvog".

Pem Novosel odgovorila je na pitanje trebaju li nam strože ili možda blaže mjere tijekom nadolazećih blagdana.

– Za donošenje mjera nadležan je Nacionalni stožer civilne zaštite, a ja mogu reći preporuke Europskog centra za prevenciju i suzbijanje bolesti koje sugeriraju da se te mjere pojačaju, tako da bi bilo korisno ako želimo izbjeći zarazu da osobe koje su osjetljivije ili nisu preboljele ili se cijepile izbjegavaju veća okupljanja te se pridržavati osnovnih epidemioloških mjera.