Emotivna objava Bojana Glavaševića: Mog Vukovara više nema. Rodni grad ništa ne može zamijeniti

Bojan Glavašević, saborski zastupnik i sin ratnog izvjestitelja iz Vukovara i heroja Domovinskog rata Siniše Glavaševića na svom Facebooku oglasio se dirljivom porukom o svome rodnom gradu.

"Kad me netko pita odakle sam, kažem da sam iz Vukovara. Moj Vukovar je onaj prije rata, i mog Vukovara više nema. On danas živi samo u uspomenama i srcima nas koji ga se sjećamo kao najsretnijeg mjesta na svijetu. Mi se u naš Vukovar, na žalost, ne možemo vratiti i zato smo, na neki način, zauvijek prognanici. Rodni grad ništa ne može zamijeniti, on je jedan jedini.

S vjerom i s nadom gledam u Vukovar koji danas stoji na obalama Dunava, i želim mu da izraste u najsretnije mjesto na svijetu za neke nove generacije dobrih ljudi, neokrznutih ratom i razaranjima, čija djeca će u tom gradu imati djetinjstva barem jednako sretna koliko je bilo moje, ali mnogo, mnogo dulja.

Kad me netko pita odakle sam, kažem da sam iz Vukovara. Ponosno", napisao je Glavašević.

Bitka za Vukovar u kojoj je, prema podacima koje je prikupio Franjevački samostan u Vukovaru, ubijeno, poginulo i nestalo 2717 branitelja i civila, počela je 25. kolovoza, kada su jugoslavenska vojska i srpske paravojne postrojbe krenule u opći tenkovsko-pješački napad na Vukovar.

Oko 1800 hrvatskih branitelja, među kojima je bio veliki broj dragovoljaca iz cijele Hrvatske i drugih zemalja, uspjelo je Vukovar braniti gotovo puna tri mjeseca. Obrana grada slomljena je 18. studenoga 1991. godine. U srpske koncentracijske logore odvedeno je nekoliko tisuća zarobljenih hrvatskih branitelja i civila, dok je iz grada koji je gotovo u potpunosti razrušen prognano oko 22.000 Hrvata i ostalih nesrba.

Na popisu zatočenih i nestalih iz Domovinskog rata još se nalazi 383 osobe kojima se svaki trag gubi upravo u ratnom Vukovaru 1991. godine.