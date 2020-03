Emotivna ispovijest Britanke: 'Hrvatski špijun oteo mi je djecu, a sud uništio život'

Nataly Anderson 46-godišnja je Britanka iz okolice Londona koja vodi višegodišnju pravnu bitku za vlastitu djecu. Njezin slučaj uvelike podsjeća na onu mučnu priču iz Splita od prije dvije godine kada je u fokus javnosti zbog neslaganja roditelja oko sudbine djeteta došao maleni Cesare. Međutim Nataly se nalazi u obrnutoj situaciji. Njoj je Zvonimir Marinović, kako kaže, učinio upravo ono što je Splićanka Nina Kuluz učinila Talijanu Alessandru Avenatiju. Naime, oteo joj je djecu, pobjegao i ne želi ih vratiti, a pritom su na njegovu stranu stale sve pravosudne institucije.

Zvonimir Marinović je, inače, akutalni pomoćnik ravnatelja Carinske uprave i bivši obavještajac. On i Nataly upoznali su se na jednoj internetskoj stranici i vjenčali su se nedugo nakon upoznavanja, a njihova ljubav rezultirala je rođenjem blizanaca 2013. godine.

"Djecu sam rodila u Hrvatskoj, a u to vrijeme Zvonimir i ja bili smo bez posla i stalnih primanja pa smo se već 2016. odlučili na preseljenje u London zbog bolje ponude poslova i većih plaća. Odmah sam dobila unosan posao. Počela sam raditi kao konzultantica na digitalnim projektima britanske vlade. Taman kad sam pomislila da nam je život konačno ispunjen i stabilan, Zvonimir je inzistirao na odlasku u Hrvatsku. Uzeo je naše bebe i uputio se, kako je kazao, u posjet svojim roditeljima. Tek kasnije sam shvatila da je posjet roditeljima bila njegova jeftina izlika", ispričala je za Večernji list Nataly Anderson dodavši kako joj je nakon nekoliko dana od odlaska i to baš na godišnjicu braka poslao poruku da se ne namjerava vratiti u London. Nataly je, priča nam, bila šokirana i prestrašena.

"Nisam mogla vjerovati da je to napravio. Pa on je bio moj suprug, voljeli smo se i imala sam povjerenja u njega. Kad smo došli u London stalno je pričao o povratku u Hrvatsku, ali nikad nisam ni pomislila da bi mogao uzeti djecu i ne vratiti se", prepričava Nataly.

Nataly je ostala sama, očajna i bespomoćna. Stoga je podnijela zahtjev za povratak djece sukladno odredbama Haške konvencije o međunarodnoj otmici djece, a što je automatski uslijedilo otvaranjem postupka pred hrvatskim pravosuđem.

"Zbog ročišta i birokracije bila sam prisiljena dati otkaz i preseliti se u Hrvatsku, a to je ujedno bio i jedini način da ostvarim kontakt sa svojim sinovima. Bilo je to grozno razdbolje u kojem sam trpjela kontinuirano psihičko i verbalno zlostavljanje od strane Zvonimira koji je paralelno s ovim sporom pokrenuo i proces rastave braka i tako mi dodatno zagorčao život. O radu sudova neću ni trošiti riječi budući da je svaki proces trajao više od pola godine i više umjesto nekoliko tjedana", tvrdi Nataly.

Na prvom stupnju proces se vodio na Općinskom sudu u Zlataru, a Nataly je tada bila najsretnija osoba na svijetu. Naime, na ruke joj je stigla presuda prema kojoj je bilo naređeno Marinoviću vratiti djecu u Veliku Britaniju. Međutim, Marinovićev odvjetnički tim uložio je žalbu o kojoj je odlučivao Županijski sud u Splitu, a koja je u konačnici otišla njemu u prilog.

"Nakon što je uložio spomenutu žalbu, Zvonimir mi je počeo prijetiti da će utjecati na sudove pozivajući se na svoj utjecaj u društvu. Županijski sud u Splitu tako je donio bizarnu presudu kojom je odredio ponovno suđenje. Sud u Zlataru na ponovnom suđenju donio je odjednom suprotnu odluku od one prve prema kojoj su djeca trebala biti vraćena meni u London", rezignirano će naša sugovornica.

No, Nataly nije stala na tome. Uputila je žalbu Ustavnom sudu, a koji je u konačnici potvrdio presudu Županijskog suda u Splitu. Dok je iščekivala odluku Ustavnog suda osjetila je da joj čitav proces ne ide na ruku pa je s djecom otišla u London nadajući se da će joj domicilne institucije pružiti pravnu pomoć i podršku nakon tri godine pravosudnog pakla u Hrvatskoj. Ali to se nije dogodilo.

"Da, doslovno sam pobjegla sa svojom djecom baš kao što je to napravio Zvonimir tri godine prije. Osjećala sam se zarobljeno. Bila sam bez posla i nisam mogla gledati djecu kako odrastaju u tako jezovitoj situaciji", prepričava nam Nataly pozivajući se na svoje moralne i majčinske instinkte i napominjući kako joj još uvijek nisu jasni Zvonimirovi motivi.

Ipak, priča ni danas nema sretan epilog za Nataly. Opet je ostala bez djece, a koja se, uzgred rečeno, upravo nalaze u Hrvatskoj kod oca. U Hrvatsku su vraćena po odluci suda budući da je Marinović zaigrao na kartu na koju je u početku igrala Nataly. Sada se on (nakon što je Nataly uzela djecu i vratila se u London op.a) pozvao na odredbe Haške konvencije o međunarodnoj otmici djece, a nadležna tijela odlučila su mu vratiti sinove.

Dakle, ono što nije upalilo Nataly, sada je upalilo hrvatskom moćniku.

"Neću odustati. Borit ću se do posljednje pravne instance koja postoji na svijetu. On je bivši špijun i trenutni visokopozicionirani državni službenik i sigurno je, kao što je i kazivao, da ima određeni utjecaj među institucijama. No, to me neće spriječiti da nastavim bitku", poručila je Nataly uz opasku kako su joj hrvatski sudovi otežali život zbog tromosti i birokracije u predmetu za koje, tvrdi, možda nisu ni dorasli.

Dodajmo i to kako smo kontaktirali i Zvonimira Marinovića da iznese svoju stranu priče no ubrzo nam se javila njegova odjvetnica kazavši kako Marinović ne želi davati izjave.