Kotromanović: Rusi se jedva održavaju u ovom ratu, doživjeli su neke velike poraze, ali nikad ih ne treba podcijeniti

Bivši ministar obrane Ante Kotromanović gostovao je u studiju Večernji TV-a gdje je govorio o stanju u Ukrajini, padu raketa u Poljskoj kao i o komunikaciji predsjednika i premijera. Emisiju je vodila Petra Maretić Žonja.

Pad dvije rakete u Poljskoj

- Prvo ću reći da je ovo incident koji se događa, to je očekivano. Imali smo i mi takav slučaj na području Hrvatske kada je doletio taj dron. Mislim da je NATO staloženo reagirao u ovom trenutku kao i poljska vlada - rekao je Kotromanović.

Kazao je kako ni Rusima ne bi odgovaralo širenje sukoba i neki novi front 'jer se oni jedva održavaju u ovom ratu i da su doživjeli nekoliko velikih poraza'.

- Nekakve nove tenzije sigurno im ne odgovaraju - kazao je Kotromanović.

Dodao je kako su takve stvari moguće u budućnosti ako se nastave ovakve tenzije.

- Te rakete lete po cijeloj zemlji - objasnio je bivši ministar.

- To je nepredvidivo, ponekad se to zove prijateljska vatra. Stvari treba gledati racionalno i hladno i ne dizati tenzije do usijanja kao što to radi Zelenski. On se brani, njemu to odgovara - rekao je Kotromanović.

Jesu li pregovori daleko?

- Nikada ne treba rusku snagu podcijeniti. Mislim da to Ukrajinci nisu do sada napravili i svjesni su rizika i svjesni su što stoji s druge strane. Mislim da još nije sazrelo pravo vrijeme za pregovore i predsjednik Zelenski i ukrajinsko političko vodstvo žele stvarati što bolje pozicije na terenu, vratiti pod kontrolu što više teritorija - objasnio je Kotromanović dodajući da ga ne bi čudilo da Ukrajinci krenu u još neke akcije oslobođenja teritorija.

Na pitanje što zima donosi u ovom ratu, Kotromanović je kazao da definitivno donosi usporavanje akcija.

- To je područje koje je dosta hladno i s niskim temperaturama. No, s obzirom na ono što smo vidjeli u ovih sedam mjeseci ratovanja i iznenadne i munjevite napade koje je izvodila ukrajinska vojska, ne bi me iznenadilo ni s jedne, ni s druge strane da netko pokuša usred zime osvojiti neko manje mjesto ili čak veći rat. Mislim da front neće potpuno zamrijeti, da će se događati određeni pokušaji proboja linija - dodao je Kotromanović.

Može li se povući paralela s padom drona u Zagrebu i padom raketa u Poljskoj?

- Možda samo paralela da se dogodio incident. To su potpuno dva drugačija djela. Gore su to bile S-300 rakete, a ovdje je bio taj dron. Je li bio izviđački ili je nosio nešto eksploziva... mi do dan danas nismo utvrdili - rekao je.

Na pitanje hoćemo li ikada uopće doznati što se točno dogodilo, rekao je: 'Ja mislim da nećemo'.

- Ono što se špekulira da je došlo s ukrajinske strane i da je to bila greška. Sorry, i to je to - rekao je.

Pomaganje Hrvatske Ukrajini. Da ste vi saborski zastupnik, kako bi se postavili?

- Na svu sreću nisam saborski zastupnik i ne moram razmišljat na takav način. Nije to neka teška odluka, bilo je dosta nespretnosti u toj komunikaciji. Vjerojatno je trebalo prije informirati predsjednika države o tome pa bi te tenzije bile na niskoj razini - izjavio je Kotromanović i dodao da je ukrajinski vojnik danas 'jedan od najboljih na svijetu' jer imaju neprocjenjivo iskustvo.

- Svi mi možemo učiti od ukrajinske vojske u svemu. O tome kako ratuju, kako se rade nove taktike. Puno se toga promijenilo, to je puno moderniji način ratovanja. Mi od njih možemo štošta naučiti, baš o svemu - taktici, uporabi snaga, formiranju postrojbi, ubacivanju dronova od razine desetine voda i satnije. To je ono što bi zbilja dobro da naše vojno vodstvo zatraži i upozna se s tim metodama - rekao je Kotromanović dodajući da po njegovoj procjeni mi nemamo Ukrajince čemu podučiti.

Smatra da bi mi njima mogli pomoći u razminiranju zemlje po čemu smo među najboljima u svijetu.

Mišljenja je kako bi trebalo biti više i bolje 'komunikacije između dva brda'. Nada se da će doći to vrijeme da ta komunikacija bude bolja. Također smatra kako bi predsjednik i premijer stavili sve iza sebe kada bi došlo do neke ozbiljne situacije.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL 17.11.2022. Zagreb - Ante Kotromanovic, bivsi ministar obrane i vojni analiticar. Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Predsjednik Milanović danas je u Vukovaru, a sutra u Škabrnji. Kako gledate na taj potez?

- Meni je to OK. Naravno da je puno više žrtava i puno veću ulogu podnio Vukovar, ali Škabrnja je također vrlo bitna. To je malo mjesto kojem treba odati dužnu počast. Nije loše da se svake godine rotira predsjednik, premijer, ministri... pa da se na taj tužni dan oda počast i da se na taj dan ne dijele na lijeve, desne, srednje, ustaše, partizane... - kazao je.

Govoreći o desetoj godišnjici oslobađajuće presude generalima Markaču i Gotovini, Kotromanović je rekao kako je taj dan za njega bio pobjednički. Rekao je i kako su tu presudu gledali kod Milanovića u uredu.

- Kada je sudac jasno i nedvojbeno izrekao da je Gotovina nevin. Jednostavno je rekao (Milanović): 'Treba ga pokupiti, pali motore' - objasnio je Kotromanović dodajući da su zrakoplov odmah pripremili i dodao: 'To je bilo sve super. Pokupili smo ga u Haagu.'

Rekao je kako su znali da će biti doček, ali nisu imali predodžbu da će se okupiti toliki broj ljudi.

Gotovina je u govoru poručio da se treba okrenuti budućnosti i da je rat gotov. To je bila jedna sjajna poruka, ali s druge strane mnogi su je doživjeli kao hladan tuš.

- Mislim, nema osvete. Što je sada Gotovina trebao doći u Hrvatsku i svi oni koji su u jednom trenutku bili loši i zločesti, koji su činili određene stvari koje nisu bile korektne... to je normalna stvar da će se zaboraviti. On je sretan što je oslobođen svih optužbi i što se vratio kao čist čovjek - rekao je Kotromanović.