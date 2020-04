Dva starca iz Češke sinoć brodicom isplovila s Vira i nestala

Sinoć malo iza 20 sati policija je zaprimila dojavu kako su dvojica stranih državljana s Vira isplovili na more te se do mraka nisu vratili.

- Po do sada prikupljenim saznanjima dvojica državljana Češke u dobi od 80 i 74 godine su brodicom s izvanbrodskim motorom oko 17 sati isplovili na more ispred Vira, te se do navečer nisu vratili.

Odmah po saznanju za događaj, tijekom večeri i noći u suradnji s lučkom kapetanijom organizirana je potraga za nestalim, u kojoj su sudjelovali policijski brod kao i brod lučke kapetanije. Potraga za nestalim osobama u koordinaciji s nadležnim službama se nastavlja i tijekom jutra - istakla je Ivana Grbin glasnogovornica PU Zadarske.

- Češki državljani koji na Viru imaju vikendicu isplovili su oko 17 sati po jakoj buri. Brodica dužine od samo tri metra i penta od četiri konjske snage po jakoj buri ogromna je opasnost - rekao nam je nas policijski izvor.

- U traganje se uključio i avion. Moram upozoriti sve da ne izlaze na more po ovakvim uvjetima koji nisu bilo dobri ni za vičnije moru - rekao je načelnik PU zadarske Anton Dražina i potvrdio da još uvijek nije pronađn jedan ribar koji je isplovio s kolegom iz Biograda prije dva tjedna. Tijelo jednog ribara je pronađeno u moru kod Privlake, a za drugim kao i za brodicom se još traga.