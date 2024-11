Dva potresa pogodila BiH, osjetili se i u Hrvatskoj: 'Prilično jako, ali kratko'

Potres jačine 3,5 stupnjeva po Richteru pogodio je večeras oko 20:45 sati Bosnu i Hercegovinu. Epicentar potresa bio je na dubini od pet kilometara - 31 kilometar sjeverozapadno od Mostara i 20 kilometara od Širokog Brijega. Samo par minuta kasnije dogodio se i drugi potres od 3,2 stupnja po Richteru.

Korisnici na stranici LastQuake komentiraju gdje su sve osjetili potres. "Tutnjalo i malo zatreslo Blidinje", napisao je jedan korisnik koji se nalazi 10 kilometara od epicentra. "Kratak, ali glasan i strašan", napisao je korisnik iz Metkovića. Još jedan korisnik iz Hrvatske se javio i napisao kako je "dobro drmalo" i u Zmijavcima, a jedan je potvrdio istu stvar iz Imotskog. Prema reakcijama potres se osjetio u Dalmaciji i mjestima uz granicu, a najdalje je prijavljeno da se osjetio u Trnavi iznad Slavonskog Broda.

Dosta korisnika je komentiralo kako je potres bio kratak, ali kako se tutnjava čula te da je zatreslo namještaj. "Tutnjava + kratko lagano podrhtavanje", napisao je korisnik iz Mostara, a neki korisnici su se javili iz mjesta u kojima tvrde da se nije osjetio poput Ilidže, Banja Luke, Sarajeva, Stolca.

