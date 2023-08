Državna revizija na udaru države: Zašto u pismu Saboru glavni državni revizor traži hitnu akciju?

CIJENE 'PODIVLJALE'

Zagrepčani iznenađeni cijenama na tržnici: Je li voće i povrće postalo luksuz?

Ono što najviše konzumiram su povrće, voće i mliječni proizvodi. To se popelo stvarno u nedogled. Pitam se kolko je to ljudima opće prihvatljivo. Ja kupujem samo ono što stvarno moram i kad to trebam", rekla je Jasna iz Zagreba.