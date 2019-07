Država platila Medikolu stotine milijuna kuna za PET/CT pretragu

Hrvatska treba i mora imati PET/CT pretragu, suglasna je struka. Dvojbe nema ni oko toga da ti uređaji trebaju biti regionalno raspoređeni; Zagreb, Osijek, Rijeka, Split. Baš kako su i danas. Ali kada se postavi pitanje tko im tada treba biti vlasnik, u pravilu ostanemo bez sugovornika. Pretraga važna prvenstveno onkološkim bolesnicima (ali ne i jedino), u zemlji koja je proglasila rat raku, postala je tema dana kroz koju se provlači niz svakakvih informacija.

Ono u što nema sumnje jest da je riječ o puno novca: o skupim aparatima i o skupoj pretrazi. Dok su cijene aparata kod privatnika privatna stvar, a kod države javne nabave, cijena pretrage i ukupan iznos koji plaća Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) javan je podatak jer je uostalom javan i taj novac. Do “kuršlusa” je ovih dana došlo jer je usred svega toga javnog činjenica da su aparati, njih četiri od ukupno pet u zemlji, u vlasništvu privatne poliklinike Medikol. Tako je, podsjetimo, od starta, konkretno od 19. studenog 2007. kada je HZZO po prvi put platio PET/CT pretrage toj poliklinici i otkad je uostalom ta pretraga uopće postala i dostupna u Hrvatskoj. U međuvremenu je, 2012. godine, na Rebru kupljen jedan takav uređaj. Okolnosti kojih se danas mnogi prisjećaju ne bi više trebale biti dominantne u ovoj temi, okolnosti poput tko se i zašto uime države odrekao tako važnog segmenta u zdravstvu, nego bi danas trebalo biti ključno pitanje – hoće li pacijenti, gdje i pod kojim uvjetima imati PET/CT te hoće li i koliko to koštati državu odnosno građane?

Jasna ušteda za državu

Činjenice su sljedeće: od gore spomenutog datuma krajem 2007. do kraja lipnja ove godine HZZO je za tu pretragu ukupno platio 595,983.822 milijuna kuna. Od tih gotovo 600 milijuna kuna od 19. studenog 2007. zaključno s 2012. godinom Medikolu je plaćeno 228,611.375 milijuna kuna. Naime, 2012. bilo je u rujnu otvorenje PET/CT-a na Rebru, ali prema podacima HZZO-a u toj godini, iz te bolnice ili nije došla nijedna faktura ili nije napravljena nijedna pretraga do kraja te godine. Godinu poslije, odnosno od 2013. sve do kraja lipnja ove godine za tu je pretragu Medikolu plaćeno 256,973.320 milijuna kuna, a Rebru 110,399.126 milijuna kuna. Iz svih tih podataka, s nabavom novih uređaja u drugim gradovima kroz godine rastao je, logično, i broj pacijenata pa tako i ukupan iznos za pretragu. Nadalje, od 2015. godine naovamo vidi se trend što se tiče Zagreba – više pretraga obavlja se na Rebru.

Iz brojki se također vidi i ukupan pad prosječne cijene pretrage kroz godine, no pritom ne treba donositi lake zaključke jer je riječ o pretrazi koja ima, da tako kažemo, niz varijanti i čija cijena nije jedna jedina za svakog pacijenta, opseg pretrage itd. Prvi put objavljujemo službene podatke o broju pretraga i troškovima s tim da su “drugi par cipela” cijene izotopa potrebnog za pretragu. Ali, u ovom trenutku pitanje je odluke, koja je na Vladi RH, hoće li se nastaviti kad je riječ o PET/CT-u ovakvim sistemom ili država ide u nabavu.

– Formalno nije donesena odluka, ali to je logično i apsolutno opravdano. Opravdano prema strategiji borbe protiv raka, medicinsko, stručno i financijski. Procedura u Vladi je u tijeku i trajat će nekoliko tjedana s obzirom na godišnje odmore – ne dvoji ministar zdravstva, prof. dr. sc. Milan Kujundžić u odobrenje Vlade za kupnju četiri PET/CT uređaja. O kvaliteti analize koja pokazuje uštedu po državu Kujundžić kaže da ju je napravio najjeftiniji ponuđač, a da je i bez nje računica jednostavna i ušteda za državu jasna. Iz Medikola nam pak odgovaraju kako idu u zanavljanje sva svoja četiri PET/CT uređaja i to do kraja godine. Nove uređaje kupovat će i instalirati jednakim redom kako su ih i postavljali stoga je prvi na redu novi uređaj u Zagrebu. Dodali su i da su o tom planu još ranije informirali Ministarstvo zdravstva i premijera.

Odluka na Vladi

Prema svemu rečenom, u ovom trenutku mogla bi Hrvatska na kraju imati i višak skupih uređaja. Koliki je to apsurd, ne treba opisivati. U cijeloj kakofoniji na Vladi je da prelomi i odlukom pokaže je li, poput prethodnih Vlada, zadovoljna trenutačnim sustavom funkcioniranja PET/CT-a. Jer istini za volju, mijenjale su se vlasti, ali nijedna nikad nije potegnula ovu temu. Izuzev za ministrovanja prof.dr.sc. Rajka Ostojića koji je, također uz silne intrigantne napise, realizirao kupnju prvog i jedinog PET/CT-a u vlasništvu države. Do Vladine odluke građani, odnosno pacijenti trebaju znati da je riječ o pretrazi čiji izotop zrači, koja detaljno snima promjene u tijelu, koju pacijent treba napraviti na vrijeme... I o kojoj je, radi “trenutačnih okolnosti”, odbilo govoriti troje stručnjaka.