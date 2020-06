‘Drugo mišljenje’ za statiku mijenja oznake na oštećenim zgradama

Žute postaju zelene, crvene postaju žute, zelene najednom postaju crvene... Kao na semaforu u posljednje vrijeme mijenjaju se oznake na potresom oštećenim zgradama, na što upozoravaju Zagrepčani po društvenim mrežama. Među njima su prilično glasni i sami inženjeri, koji su protekla tri mjeseca proveli brze preglede na više od 25.000 objekata, a preostalo ih je još oko 90.

– Treći mjesec radim na brzim pregledima zgrada nakon potresa i nakon svega što sam vidjela na terenu slobodno ću napisati da sam tužna i razočarana, a danas i ljuta jer sam doživjela da se narančasta naljepnica bez ikakvih problema zamijeni zelenom. Nakon što sam to odbila sama napraviti u aplikaciji, brzinski se našao netko tko je to uradio umjesto mene – stoji u Facebook postu koji je napisala Ljubica Pavičić, inženjerka arhitekture, a koji je dosad podijeljen stotine puta. I ispod svakog od “shareova” mogu se pronaći svjedočanstva ljudi. Kažu da im je “crvena“ zgrada i bez novog pregleda sad dobila žutu naljepnicu, da su primijetili da neki “preko štele“ nabavljaju zelene...

>> VIDEO Zagreb dva mjeseca nakon potresa

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Primijetili smo i mi da se u posljednje vrijeme događaju neke neobične promjene s naljepnicama, kolegica je u pravu – komentirao je situaciju Josip Atalić, voditelj tima statičara sa zagrebačkog Građevinskog fakulteta, ali dodaje da on i njegovi kolege sve vrlo pomno prate i reagiraju čim primijete nekakve nesuglasice s realnim stanjem stvari. Jer, Atalić i njegovi kolege svakodnevno prate bazu podataka s popisom svih oštećenih zgrada i oznakama koje je pojedina zgrada dobila.

– Točno imamo pred sobom kad je neka zgrada iz žute postala zelena, ili iz crvene žuta, arhivirano kronološki. Uglavnom se radi o logičnim izmjenama. Neka je zgrada sad zelena jer je šteta sanirana, a druga je postala žuta jer se dogodio još jedan potres i dodatno je oštetio. Ali primijetili smo i druge situacije, da ljudi forsiraju zelene naljepnice kako bi mogli iznajmiti stanove, kao i da se inzistira na crvenima da mogu dobiti financijsku pomoć. No imamo sve arhivirano i, primijetimo li malverzacije, možemo reagirati, a naši najstručniji statičari mogu procijeniti koje je točno stanje – objašnjava Atalić i dodaje da nove naljepnice nisu rezultat rada njegove ekipe.

>> VIDEO Statičar Luka Božić dobio nagradu jer je obišao 300 zgrada nastradalih u potresu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Radi se o tome da su ljudi sami unajmili nekog za drugo ili treće mišljenje. Mi nismo radili nove preglede, no moguće je da su neki od statičara koje su oni unajmili također i na našem popisu volontera – kaže Atalić i „ubacuje“ jednu novost, a to je da nakon brzih pregleda njegova ekipa svoj posao završava. Neće, naime, biti druge faze, odnosno detaljnih pregleda zgrada iako je to bilo planirano.

– Ta druga faza sad je uklopljena u zakon o obnovi i možda će se provoditi na razini ministarstva pa smo mi od nje odustali. Želi li netko detaljan pregled, morat će unajmiti nekog privatno ili čekati zakon – objašnjava Atalić.

Dario Krnjaković, voditelj gradskog Sektora za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata, kaže da je od prvog potresa metropolu “prodrmalo“ njih još oko 1000 slabijih i nekoliko jačih, što bi također trebalo uzeti u obzir pri određivanju koja je naljepnica najtočnija.

– Ako netko smatra da je došlo do novih okolnosti u odnosu na dan pregleda, omogućit će se ponovan besplatan izlazak statičara na teren. To se posebno odnosi na građane slabijeg imovinskog stanja – kazao je Krnjaković koji objašnjava da, ako se naljepnica mijenjala više puta, “službena“ oznaka bit će ona posljednja u nizu. Što se detaljnog pregleda tiče, Zagrepčani mogu sami o svom trošku angažirati statičara. Usvoji li se zakon o obnovi, onima koji sami obave detaljne preglede zgrada bit će moguć povrat novca u iznosu koji će se naknadno utvrditi.