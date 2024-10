Dramatično upozorenje u BiH: I Sarajevu prijete poplave i bujice

Lokalne vlasti u Sarajevu izdale su dramatično upozorenje o opasnosti od klizišta što bi ih mogle prouzročiti bujične poplave, a uzrok bi mogla biti agresivna gradnja na padinama planine Trebević koja je u prošlosti bila isključivo zelena oaza. Nakon što su bujične poplave prošlog tjedna prouzročile urušavanje kamenoloma u selu Donja Jablanica pri čemu su kamene gromade porušile desetke kuća i ubile najmanje 15 ljudi, iz sarajevske općine Stari Grad izvijestili su kako su njihove službe otkrile sličan rizik na lokalitetu Bistrički potok koji gravitira k samom središtu grada.

Gradske i županijske vlasti iz općine upozorile su da su u tom potoku, koji se kroz naselje Bistrik ulijeva u Miljacku, otkrili nasipe zemlje i gomile stabala posječenih u dijelu šume u kojemu se sada gradi mastodontski poslovno-stambeni kompleks pod nazivom "Trebević Hills". Na lokalitetu na kojem se gradi taj kompleks sa stotinama apartmana i poslovnih prostora, kako upozoravaju iz općine, iskrčena je velika površina šume koja graniči s naseljenim područjem što može povećati rizik od pojave klizišta. Tijekom gradnje kompleksa zemlja koja je iskapana završila je unutar Bistričkog potoka što bi u slučaju obilnih padalina moglo prouzročiti izlijevanje vode i poplave unutar urbane jezgre.

Posebnim problemom ponovno se pokazao administrativni ustroj BiH jer se kompleks gradi na teritoriju koji pripada općini Istočni Stari Grad i nalazi se u sastavu Republike Srpske, a dio teritorija kojega ta gradnja ugrožava smješten je u Federaciji BiH kojoj pripada sarajevska općina Stari Grad. "Općina čisti dio Bistričkog potoka u Starom Gradu, ali to nije dovoljno da se spriječe katastrofe ukoliko se ne djeluje u Istočnom Starom Gradu", upozorili su. "Trebević Hills" gradi se na samoj granici teritorija koji se tretira kao područje u kategoriji zaštićenog pejzaža, no ono opet pripada Federaciji BiH i njime upravlja posebna ustanova Sarajevske županije.

Već su ranije iz te ustanove upozorili kako se gradi uz uz samu granicu zaštićenog pejzaža, preciznije samo 50 metara od njega. "Vrlo važno je istaknuti problem Bistričkog potoka, inače stalnog vodotoka koji 'kupi' sve površinske vode s područja Trebevića, a koji protječe između granice Zaštićenog područja i lokacije izvođenja radova čije je korito trenutačno ugroženo velikim količinama zemlje, kamena i obrušenih stabala", stoji u upozorenju objavljenom još prošle godine. Na to dosad nije bilo nikakve reakcije vlasti.

Sporni kompleks, čija struktura sada dominira padinama Trebevića, na mrežnim se stranicama reklamira kao investicija tvrtke pod nazivom KurtSafir Construction & Development Company osnovane prije 35 godina u Turskoj. Za sebe tvrde da su renomirana tvrtka s velikim iskustvom u građevinskim projektima s 250 zaposlenih i sjedištem u Alanyi te navode kako su dosad realizirali 70 građevinskih projekata, uglavnom u Turskoj. Reklamiraju i pet projekata čija je realizacija u tijeku, no podataka o onome u Sarajevu na stranici te tvrtke nema.

Na stranici na kojoj se pak nudi prodaja stanova i poslovnih prostora unutar "Trebević Hillsa" navodi se da je to objekt u vlasništvu tvrtke pod naslovom Park Ruža d.o.o registrirane 2020. godine u Tuzli na čijem je čelu stanoviti Kenan Gutić. U službenom registru poslovnih subjekata u BiH stoji kako je vlasnik te tvrtke opet neka treća tvrtka pod nazivom MID Investments LLC iz Dovera u SAD o kojoj pak na internetu nema nikakvih podataka. Nakon ranijih upozorenja kako se na padinama Trebevića ne bi smjelo graditi ni uništavati šumu jer su to "pluća Sarajeva" koje ionako u zimskim mjesecima pati od zagađenja zraka, načelnik općine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović rekao je da ga to ne zanima, kao ni činjenica tko zapravo gradi i s čijim novcima. Tvrdi da je sve legalno i po zakonu.

"Ne možemo mi znati tko s kim što radi i tko iza koga stoji. To je, uostalom, privatna zemlja, nije općinska. Ima sve u sudu. Ali ja ne znam tko je što i od koga kupio. Ja znam da sam se pet godina sudio sa ženom Bošnjakinjom oko tog zemljišta i to je sve završeno. Druge stvari ja ne znam niti ja to utvrđujem", rekao je ranije Gašanović koji ne skriva planove da na pitoresknim i pustim brdima iznad Sarajeva nastavi s gradnjom velikih stambenih kompleksa. Na lokalnim izborima provedenim u nedjelju dobio je povjerenje birača da ostane načelnik i u naredne četiri godine.

