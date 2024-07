Dragici (70) je grom zapalio kuću: 'Osjetila sam miris paljevine, hodala sam po ulici kao luda'

Dok Zagreb muku muči s velikim količinama kiše koje su poplavile parkove, podrume i garaže, u Slavonskom Brodu udar groma uzrokovao je požar na kući. Iz Policijske uprave Brodsko-posavske potvrdili su nam da su u subotu oko 7:30 zaprimili dojavu o intervenciji zbog požara u Runjaninovoj ulici.

Srećom, u buktinji nitko nije ozlijeđen, a u kući je u to vrijeme bila 70-godišnja Dragica Jamer (70). "Sama živim u kući, muž mi je umro prije 15 godina. Bila sam u dvorištu pod sjenicom, napravila sam si kavu. Imam maloga psića koji se jako boji grmljavine. Sijevnulo je i puklo, osjetila sam miris paljevine. Izašla sam ispod sjenice i pogledala u krov kuće iz kojega se dimilo. Istrčala sam na ulicu, hodala sam u pidžami kao luda, oduzela sam se, nisam znala koga nazvati, samo sam vikala: 'Ljudi, gori mi kuća!'. Hvala mojim dobrim susjedima koji su bili prisebni i pozvali vatrogasce", ispričala je za 24sata.

Ubrzo je stigla policija. "Nisu mi dopustili ući u kuću jer su se bojali za mene, zato što nisu znali kakvo je stanje. Uglavnom, dim se iz krova brzo širio. Hvala hrabrim ljudima iz JVP-a koji su ušli na tavan i počeli gasiti vatru. Kako su mi rekli, grom je udario u strujni štender na krovu kuće, ušao u tavan i zapalio instalaciju na tavanskim osiguračima. Ne mogu vam opisati strah, osjećala sam se bespomoćno. Da mi je suprug živ, bio bi uz mene, zajedno bismo se lakše nosili s ovom nesrećom koja me je na Blagdan sv. Ilije, gromovnika, pogodila. Kud će suza nego na oko. Sin mi živi nekoliko ulica dalje, došao je odmah, počeo me tješiti, kao i moji susjedi. Govorili su mi da se ne brinem, da će biti sve u radu, no strah je bio jači od mene", rekla je Dragica.

Susjedi su rekli kako su brzo došli i djelatnici HEP-a, koji su isključili struju u cijeloj ulici jer je nakon udara groma počelo iskriti na strujnim vodovima iznad krova. "Bio sam u kupaonici i obavljao jutarnju toaletu. Gledao sam kroz prozor i vidio kad je grom udario u kuću moje susjede. Uskoro se počelo dimiti, viknuo sam supruzi da gori kuća tete Dragice. Uzeo sam mobitel i pozvao Službu 112, rekao sam im za požar, mislim da nisam ni završio razgovor, a vatrogasci su već bili u ulici, svaka im čast", rekao je Dragan Grubišić, susjed koji živi preko puta nesretne žene.

