Dragan Kovačević osuđen zbog davanja lažnog iskaza

Bivši šef Janafa Dragan Kovačević (54) suočio se s nepravomoćnom presudom zbog davanja lažnog iskaza. Sud ga je osudio na godinu dana zatvora s trogodišnjim rokom kušnje te mu naložio plaćanje 441,04 eura sudskih troškova, navodi Jutarnji.hr. On je, naime, u lipnju 2020. godine u prostorijama Službe za upravne poslove Policijske uprave zagrebačke neistinito naveo, smatra Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, da je vozačku dozvolu izgubio 8. ožujka 2020. na području Zagreba. Kasnije se otkrilo da mu je vozačka dozvola bila oduzeta nekoliko mjeseci ranije, od strane policije u Italiji nakon što je počinio prometni prekršaj.

Istaknuo je i kako u policiji ije davao iskaz, nego prijavio gubitak vozačke. "Pitao sam službenika u policiji tog dana što da napišem. Rekao mi je: ‘Napišite nešto‘. Sjetio sam se da sam izgubio novčanik pa sam pomislio da je s novčanikom otišla tada i vozačka", rekao je.

Kovačević je u postupku priznao da je prijavio nestanak vozačke, no kako nije znao da mu je istu pet mjeseci ranije oduzela talijanska policija. "Vezano za događaj u Italiji kad su me zaustavili policajci, tada sam napuhao 0,25 promila i puhao sam četiri, pet puta sve dok nisu navukli na 0,55 kako piše na dokumentu. Policajcu sam predao vozačku, prometnu i osobnu, a platio sam odmah i kaznu, nekih 200 ili 300 eura. Ja ne govorim talijanski i taj razgovor s policajcem je bio nikakav. Nismo se ništa razumjeli. Nakon toga policajac mi je vratio dokumente i ni na kraj pameti mi nije bilo da mi je vozačka oduzeta jer nisam dobio nikakvo rješenje. A sad vidim da piše u pristigloj dokumentaciji da mi nije vraćena. Da sam htio nekog prevariti ja bih to napravio pet dana kasnije, a ne pet mjeseci od toga u Italiji", branio se.

