Ministrica posjetila napadača, pristižu reakcije: 'Akt bez presedana u novijoj hrvatskoj povijesti'

Nastupila sam kao liječnica, ne kao ministrica. Ne bih iznosila detalje oko toga jer zdravstvena inspekcija i policijski izvidi moraju utvrditi detalje – izjavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić ispred bolnice, nakon što je posjetila ozlijeđenog 19-godišnjeg počinitelja strašnog zločina u Osnovnoj školi Prečko. Pritom, kazala je da su njegove ozljede sanirane te da je stabilno, ali nije htjela otkrivati detalje razgovora. Ovaj postupak ministrice, međutim, mnogima nije dobro sjeo, najblaže rečeno. U razgovoru za Večernji list, poznati psihijatar iz KBC Rebro dr. Herman Vukušić otkriva kako je tim potezom konsterniran, nazivajući ga "psihološkom pljuskom žrtvama".

- Osobno sam, igrom slučaja, jučerašnji dan proveo u društvu nekoliko velikih znalaca načina rada u policijskom i penalnom sustavu, a koji se svi slažu da ovaj potez ministrice nije u skladu s pravilima njihove struke. Također, već danas se počela otvarati i politička dimenzija cijele priče, jer su neke stranke otvoreno zatražile ostavku tek postavljene ministrice. Ja se, kao psihijatar i sudski vještak, ne mogu složiti da ministrica Hrstić kao liječnica ima pravo posjetiti ubojicu iz nekoliko razloga. Kao prvo, ona je gastroenterolog i njezina specijalizacija nema nikakvo značenje u aktualnoj medicinsko-pravnoj obradi zdravstvenog stanja ubojice. Kao drugo, ako je i njezina osobna liječnička nazočnost bila prijeko potrebna ubojici, ministrica za takav posjet mora ishoditi dozvolu nadležnih pravosudnih tijela. Kao treće, a po meni i najvažnije, ministrica je ubojicu posjetila kao visoko rangirani dužnosnik Vlade RH, što predstavlja akt bez presedana u novijoj hrvatskoj povijesti i kojim ministrica, htjela ne htjela, u isti koš stavlja sve one koje je taj dan obišla, a to su ubojica i žrtve – kaže dr. Vukušić.

Potom navodi da je ministrica Hrstić već u startu opterećena činjenicom da je ubojica u vrijeme počinjenja djela bio u obradi zdravstvenog sustava, a svojom posjetom tom, kako kaže, zločincu otvorila je prostor za djelovanje negativnog psihološkog mehanizma "sekundarne viktimizacije", procesa u kojem se žrtva ponovo osjeća kao žrtva zbog neadekvatnog odgovora i reakcije sustava, kada su patnje žrtvi dovedene u istu razinu sa problemima počinitelja.

- Sekundarna viktimizacija je također jedan od glavnih faktora koji doprinose kronifikaciji psihičkih posljedica životno ugrožavajuće traume, pa bi ministrica Hrstić, ako već hoće po ovom pitanju djelovati kao liječnica, trebala hitno javnosti detaljnije objasniti motive i razloge svojeg posjeta ubojici iz Prečkog, uz ispriku žrtvama – zaključio je dr. Vukušić.

VIDEO Jutro nakon tragičnog događaja u školi u Prečkom

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tijekom današnjeg dana oglasila se i stranka Blok umirovljenici zajedno (BUZ). "Nevjerojatno je da se u pravno disfunkcionalnoj državi dogodi situacija u kojoj ministar zdravstva razgovara s ubojicom i o tome javno govori, kao da je to posve normalno. Čin ministrice zdravstva Irene Hrstić, koji je ona sama opisala, nas je šokirao, ne samo zbog same radnje, već i zbog njenog uvjerenja da je to potpuno opravdano jer je, kako je rekla, razgovarala s ubojicom kao liječnica, a ne kao ministrica. Teško je povjerovati da ovakvo objašnjenje izlazi u javnost", navodi se u priopćenju.

“Dodatni apsurd dolazi od nedopustivog propusta policije, koja je omogućila pristup osobi osumnjičenoj za teško kazneno djelo prije nego što su nadležni organi obavili svoj posao. Ovakav propust, ili nešto još gore, prošao je bez reakcije ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, što postavlja pitanje: je li ministrica Hrstić iznad zakona, Vlade, pa čak i premijera Plenkovića, jer njezin postupak nije izazvao nikakvu službenu reakciju?", dodaju u priopćenju. "Posebno zabrinjava izjava ministrice koja tvrdi da ne želi otkriti detalje razgovora s počiniteljem, no istovremeno, indirektno daje do znanja javnosti da zna što nije bio motiv za ovaj strašan zločin", ističu iz BUZ-a, pa citiraju ministričinu izjavu: "Po onim informacijama koje su meni poznate, ne iz direktne komunikacije nego indirektne, nije bilo naznaka da se ovdje radi o planiranom činu, ni o terorističkom činu, niti o činu koji je ispotenciran bilo kakvim neprirodnim impulsima".

"Pitanje koje se nameće jest: ako ministrica zna što nije bio motiv, je li moguće da zna i što jest? Ako ministrica svojim izjavama i postupcima doprinosi stvaranju obrane za počinitelja, onda se otvara ozbiljna pravna i moralna dilema", navode u Bloku umirovljenika zajedno, podsjećajući na nedavni slučaj problematičnog učenika čije je ponašanje tjednima "uznemiravalo" obrazovni sustav, da bi slučaj na kraju bio zataškan, a učenik doslovno "nestao" iz sustava. Bude li i ovaj slučaj tretiran na sličan način, jasno je da će to dodatno urušiti povjerenje u institucije, navode.

"Ako HDZ-ovi ministri počinju kvalificirati kaznena djela prije nego što su nadležne institucije obavile svoj posao, postavlja se pitanje hoće li sljedeći korak biti preuzimanje ovlasti suda. Premijer Plenković, koji je zgrožen zločinom i izražava sućut obitelji ubijenog djeteta, očito ne shvaća ozbiljnost problema niti odgovornost svoje pozicije. Od predsjednika Vlade se ne očekuje da bude ‘zgrožen’, već da sa svojim ministrima poduzima konkretne radnje kako građani ne bi bili zgroženi posljedicama njihovog ne/rada. Stoga je zahtjev za ostavkom ove Vlade zbog brojnih propusta sada opravdaniji nego ikada. Ovaj slučaj dodatno potvrđuje da su nečinjenje i nesposobnost izvršne vlasti doveli do alarmantnog stanja u državi“, stoji u priopćenju koje potpisuje Milivoj Špika, predsjednik BUZ-a.

GALERIJA Stotine svijeća, plišanci i tišina ispred škole u Prečkom dan nakon napada