'Dr. Nogalo i ja možda ne pripadamo istim stranama, ali sramota je da ga ovako smijene'

Skandalozna je smjena ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak Bore Nogala, ocijenila je danas predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo, Mostova Ines Strenja. Ovo je, smatra, dirigirana smjena zbog novca koji je vezan uz najveći projekt translacijske medicine u pedijatriji u Europi koji zadnjih 10-ak godina vodi i gura upravo dr. Nogalo te 80 tisuća kvadrata atraktivnog zemljišta Brestovac čiji je vlasnik upravo bolnica Srebrnjak.

- Dakle, vrag je u detaljima. Priča nije baš tako jednostavna i vidite da sama interpretacija onih koji su ga smijenili ide od toga da je zapošljavao bez dozvole do toga da nije raspisao projekt. Dr. Boru Nogala netko voli, netko ne, ponekad je bio, što se kaže, kao sivonja i upirao u projekt koji nitko nije vjerovao. Ni ja nisam 2016. vjerovala kada je on došao i rekao "to je prava stvar, Centar za translacijsku medicinu mora ići" i vjerovao je u taj projekt, imao je ljude, prof. Turkalja, prof. Plaveca i ostalu ekipu koja je napravila nešto što u Hrvatskoj nemamo. I onda čovjek na čelu takvog projekta doživi takvu sramotnu smjenu, koja je prije svega sramota za one koji su to učinili – kritizira Strenja. Dr. Nogalo griješi kad kaže da gradonačelnik, ministar, premijer nisu znali, tvrdi ona i dodaje kako je sigurno netko od njih znao.

- Ne mislim da je na čelu toga bivša ministrica Ana Stavljenić Rukavina koja je onu sjajnu epizodu svog ministrovanja, kada je podnijela ostavku kao moralni čin, uprljala sada ovakvim staljinističkim metodama, provođenjem smjene jednog ravnatelja o čijem radu svjedoče tisuće djece koja gore dobivaju adekvatnu, specijaliziranu pomoć. Vidjet ćemo još epilog ove priče, strašno mi vidjeti ravnatelja ovako skršenog jer mu nakon 23 godine ne daju ni da uđe u krug svoje bolnice – kazala je Strenja. To je sramota i za hrvatsko zdravstvo i za one koje su prodali i dalje prodaju Grad Zagreb za sitne interese, zbog kućica, smeća, a sada i zbog ovog zemljišta i projekta koji sad očito netko drugi treba odraditi, smatra Strenja. Sad treba pozorno pratiti što će biti s projektom, kao i koga će staviti da vodi tu bolnicu, naglašava.

- Kolegica koja je predložena za vršiteljicu dužnosti je to odbila jer dobro zna tko je kolega Nogalo, cijela bolnica stoji iza njega, svi pacijenti, dječica sa svojim roditeljima , a protiv njega su samo oni koji ne vide dalje od svojih osobnih interesa. Možda će to biti i Siniša Varga, nakon što je postao ravnatelj Hitne, pa je Bandićev klub tražio i da mene smjene s čela Odbora za zdravstvo da bi se Vargu tu imenovalo, ali im to nije prošlo, sad mu je za oko očito pala ta bolnica. To nije dobro za naše zdravstvo, kolega Nogalo i ja možda ne pripadamo istim političkim stranama ni istim krugovima, ali kad je netko sposoban ne smije se ovako smjenjivati – zaključila je Strenja.