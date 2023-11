Dosad neviđena tehnika u Hrvatskoj: Ekspresno 'nagurali' most preko Drave

U sklopu jednog od najvećih infrastrukturnih željezničkih projekata u Hrvatskoj, rekonstrukciji postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica, "naguran" je novi 300 metara dug željeznički most Drava.

Trećina mosta do prvoga stupa u koritu Drave pogurana je još u srpnju, nakon čega je obavljeno varenje ostatka konstrukcije na jednoj strani obale. Na dan se, ovisno o vremenskim prilikama, nagura između 20 i 30 metara mosta. Proces naguravanja trebao bi biti završen ovoga vikenda, najavljuju u HŽ Infrastrukturi. Naredna je faza postavljanje dvaju kolosijeka.

- Most ukupno teži četiri tisuće tona, visine je i širine 11 metara i jedan je od zahtjevnijih novih objekata na čitavoj dionici. Nalazi se istočno od mjesta Botovo, u blizini državne granice s Mađarskom, a izgrađen je pored mosta starog 61 godinu. U koritu rijeke, na dubini od tridesetak metara ukopana su 134 armiranobetonska pilota na kojima su izgrađena dva stupa i dva upornjaka preko kojih se most proteže. Za razliku od staroga jednokolosiječnog koji nije dovoljno nosiv da bi izdržao nova prometna opterećenja, novim će mostom prolaziti dva kolosijeka - kažu u HŽ Infrastrukturi i pojašnjavaju da se postupak naguravanja provodi metodom uzdužnog potiskivanja. Most se pomiče prema naprijed pomoću hidrauličnih potiskivača, pri čemu konstrukcija mosta klizi preko teflonskih ploča koje se nalaze na ležajevima.

GALERIJA Pri kraju novi impresivan most preko Drave

- Riječ je o metodi koja do sada još nije bila primijenjena pri izgradnji željezničkih objekata u Hrvatskoj. Sklapanje konstrukcije mosta varenjem, pjeskarenje i bojanje mosta izvodilo se na obali - dodaju.

Vrijednost novog mosta iznosi 23,6 milijuna eura. U njegovu izgradnju ukupno je utrošeno oko 6000 kubnih metara betona za temelje, potporne zidove, stupove i upornjake, oko 700 tona armature te četiri tisuće tona čelika za samu konstrukciju mosta. Dijelovi metalne konstrukcije od kojih se sastavlja most proizvedeni su u Turskoj te su na gradilište dovezeni sa 184 kamiona.

VEZANI ČLANCI:

Darko Barišić, član Uprave HŽ Infrastrukture, rekao je da radovi napreduju prema planu: - Most smo počeli naguravati prema drugoj strani prije desetak dana i trenutačno nedostaje nekoliko desetaka metara da kompletan posao bude završen. Most je u potpunosti zaštićen i zavaren. Što se tiče ostalih radova na projektu, radimo još na 40 objekata na cijeloj dionici pruge i radovi jako dobro napreduju – istaknuo je.

U izgradnje mosta sudjelovalo je 80 radnika. - U naredna dva dana trebala bi biti uspješno premošćena rijeka Drava, kada ćemo doći do upornjaka na drugoj strani. Veliku pozornost pridali smo brizi o okolišu s obzirom na to da je najveća opasnost za okoliš bila zadnja faza nanošenja antikorozivne zaštite. Pri tome su bile poduzete sve potrebne zaštitne mjere i s tim je ciljem bio sastavljen hangar unutar kojeg su bili izvedeni radovi tako da se boja ne raspršuje u okoliš – rekao je Mehmet Yilmaz, voditelj projekta u ime izvođača radova.

Cijeli projekt vrijedan je 350 milijuna eura (bez PDV-a) koji se sufinanciraju iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) te je uvršten na listu strateških projekata Republike Hrvatske. Radovi se trenutačno izvode duž cijele dionice duge 42,6 km. Izvođač radova je turska tvrtka Cengiz Insaat koja trenutačno na projektu ima angažirano 300 radnika.

Video: Ovako će u budućnosti izgledati cestovni most preko Drave kod Križnice