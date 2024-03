Donosimo istraživanje u novoj 6. izbornoj jedinici: HDZ i SDP po 5 mandata, zbog Milanovića Možemo na gubitku

U 6. izbornoj jedinici koja je skrojena u novim granicama, prema anketi koju je za Večernji list provela agencija "2x1 komunikacije" od 19. do 21. ožujka, HDZ i SDP sa svojim koalicijskim partnerima dobili bi po pet mandata. Prema toj anketi rađenoj na uzorku od 400 ispitanika koji sigurno izlaze na izbore, Možemo bi dobio dva mandata, koalicija Most-Hrvatski suverenisti jedan, koliko i Fokus. Kao i među dvjema vodećim strankama, i među onima koji se bore za prelazak praga i jedan mandat mala je razlika. Grad Zagreb lanjskim je izmjenama Zakona o izbornim jedinicama doživio najveće promjene te je umjesto na četiri podijeljen na tri izborne jedinice – prvu, drugu i šestu, pa se zbog toga ne mogu uspoređivati rezultati s izbora 2020. godine.

Kako će 'snubiti' neodlučne

Nova 6. izborna jedinica sada pokriva zapad Zagreba i dijelove Zagrebačke županije. Uz obje Trešnjevke, Novi Zagreb – zapad, Brezovicu, Stenjevec, Podsused-Vrapče, nastavlja se zapadno preko Klinča Sela, Svete Nedelje i Zaprešića prema Jastrebarskom, Samoboru i Žumberku. Da su izbori iduće nedjelje, HDZ bi u toj izbornoj jedinici dobio 27,25 posto glasova ispitanika. SDP-ova koalicija osvojila bi 25,25 posto glasova, a Možemo 14,75 posto. Most i Hrvatske suvereniste biralo bi sedam posto. Prag prelazi i Fokus s 5,25 posto, a na samom je pragu i Domovinski pokret s 4,75 posto.

Moglo bi se dogoditi da uz nešto manje glasova Fokus i DP ne prijeđu prag, pa bi prema D'Hondtovoj metodi njihovi mandati u tom slučaju otišli HDZ-u i SDP-u. No, isto je tako moguće da i podebljaju broj glasova u iduća tri tjedna. Debelo ispod praga su HSU s 1,50 posto, Socijaldemokrati i Radnička fronta s po 0,75 posto, te HSP i Republika s po 0,50 posto. Neodlučnih je 11,75 posto ispitanika. U odnosu na istraživanje koje je ista agencija odradila na jednakom uzorku neposredno prije objave predsjednika Zorana Milanovića da ima i premijerske ambicije, vidljiv je, uz odlazak birača stranke Možemo SDP-ovoj koaliciji, i izvjestan odlazak birača desnice HDZ-u.

Naime, prema anketi koju je ista agencija provela od 12. do 14. ožujka, nekoliko dana prije Milanovićeve objave kandidature, HDZ bi dobio 27 posto i pet sigurnih mandata, dok bi SDP-ova koalicija dobila 21,50 posto glasova i četiri mandata. Možemo bi dobio 17,25 posto i tri mandata, Most i Hrvatske suvereniste biralo bi 7,25 posto, a Domovinski pokret 5,75 posto. Dakle, prije Milanovićeva "ukazanja", SDP bi dobio mandat manje, a Možemo mandat više, dok bi po jedan mandat osvojili Most-HS i Domovinski pokret, a ne Fokus. Valja napomenuti da je u oba istraživanja mogućnost statističke pogreške 4,9 posto, kao i to da ankete pokazuju trenutačne trendove, a ne konačan izborni rezultat, tim više što je dosad samo HDZ objavio ime prvog na listi, dok se za ostale nagađa.

Vidljivo je da dolazi do homogenizacije oko dvije najjače stranke. Najavljuje se neka vrsta opće mobilizacije glasača. Milanovićev potez utjecao je na to da se birači više okrenu prema SDP-u umjesto prema Možemo. No, stranke još nisu počele iznositi programe, koji su važni biračima koji svoj glas daju prema programima, a ne a priori strankama za koje stalno glasaju, bez obzira na sadržaj programa. Vidjet će se i kako će stranke "snubiti" one neodlučne i apstinente.

– Nova šesta izborna jedinica obuhvaća sasvim dovoljno lijevih i desnih uporišta da bismo mogli očekivati izjednačenu utakmicu. Ovo je ispitivanje potvrda toga. Oko 40 posto otpada na dio spektra od centra desno i na onaj od centra lijevo. U samoj je sredini Fokus, koji je dosta vrludao u predizbornim kalkulacijama, ali radi dobar posao u nekoliko lokalnih sredina u ovoj izbornoj jedinici, zbog čega se i oni mogu nadati tom jednom mandatu – kaže za Večernji list politički analitičar Mate Mijić. Zasad je sigurno samo to da će nositelj HDZ-ove liste u 6. izbornoj jedinici biti Davor Božinović, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova. U kuloarima se za prvog na listi SDP-ove koalicije spominje bivši ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović.

Na izborima prije četiri godine listu SDP-a i partnera u ondašnjoj, drukčije skrojenoj izbornoj jedinici, predvodio je Davorko Vidović, koji je u međuvremenu izbačen iz SDP-a i danas je predsjednik Socijaldemokrata. Nepoznato je još tko će biti prvi na listi Možemo, koju je prije četiri godine vodila zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec. Kako će se rasporediti Sandra Benčić i Tomislav Tomašević, doznat će se do petka, kad istječe rok za predaju lista. Do tada će se znati i hoće li Nikola Grmoja, Mostov kandidat za premijera, predvoditi listu koalicije Mosta i Hrvatskih suverenista te tko će na sebe preuzeti odgovornost predvođenja liste Fokusa i Domovinskog pokreta. Neslužbeno doznajemo da bi prvi na listi Fokusa trebao biti Davor Nađi.

Važno je tko je prvi

Analitičarka Ankica Mamić, komentirajući općenitu situaciju u toj izbornoj jedinici, kaže da je izuzetno važno tko je prvi na listi jer će se na tragu toga mnogi birači odlučiti za koju opciju glasati.

– Još ne znamo tko će biti na prvim mjestima lista, osim za HDZ, koji je to objavio još prije tri tjedna. Neke su stranke još u razgovorima o mogućim novim savezima i koalicijama. Zato ispitivanja javnog mijenja koja se sad odvijaju treba gledati kao pokazatelje trendova, a ne najavu izbornih rezultata. Šesta izborna jedinica doživjela je promjene i nije ista kakva je bila, tako da će i to utjecati na odabir prvih imena – kaže za Večernji list Mamić. Aktualni rezultati su, dodaje, posljedica "Milanovićeva efekta" koji je promijenio tijek kampanje i vidjet će se kako će se stvari odvijati kad se objave imena na listama i predstave programi. Koliko je nezahvalno prognozirati rezultate stranaka u novoskrojenoj izbornoj jedinici govori i podatak da je u njoj na prošlim izborima 2020. bila Sisačko-moslavačka županija, iz koje je, uz Davorka Vidovića, i Kristina Ikić Baniček, koja je SDP-u tada donijela više od 3300 glasova. Ta je županija sada podijeljena u sedmoj i petoj izbornoj jedinici.