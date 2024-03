Desnica u Hrvatskoj u parlamentarne izbore ulazi razjedinjena: Neslaganja, velika ega, osobni interesi...

Raspušten je Hrvatski sabor, a sukladno zakonu sada se čeka predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović koji bi trebao odrediti datum kada će biti održani parlamentarni izbori. Već sada se vidi kako će idući izbori biti iznimno interesantni, a po mnogima ništa manje interesantno neće biti niti vrijeme poslije izbora kada se bude slagala nova saborska većina. U takvoj atmosferi političke stranke naveliko slažu koalicije s ciljem da osvoje što veći broj mandata. Tako je HDZ oformio svoju koaliciju, koju čine stranke iz trenutne koalicije, a i SDP je obznanio koje stranke čine koaliciju kojima su oni na čelu. U toj koaliciji nije Možemo! ali će oni s SDŠ-om koalirati točkasto, odnosno u nekim županijama. I stranke umirovljenika dogovorile su svoju koaliciju.

Iz svega proizlazi kako su svi nekako se uspjeli dogovoriti osim političkih stranaka desnice koji su, prema onome što se događa posljednjih tjedana pa i mjeseci, nikad razjedinjeniji. Naime, već sada se može reći kako Most i Hrvatski suverenisti idu na izbore sa svojom koalicijom i da u njoj neće biti Domovinskog pokreta. Izvjesno je kako će i stranka Odlučnost i Pravednost, čija je predsjednica Karolina Vidović Krišto, samostalno na izbore. Pri tome se još ne zna kako će se postaviti preostale stranke desnice, koje nisu dio sabora, a koje po istraživanjima imaju neznatan broj birača.

Upravo radi svega toga postavlja se pitanje zašto među strankama desnice nema zajedništva i kako je moguće da oni među sobom ne mogu postići nekakav dogovor kako bi zajedničkim snagama ostvarili neki bolji i kvalitetniji izborni rezultat. Na ovaj način brojni glasovi birača desnice će propasti, a izvjesno je i kako će izostati bolji izborni rezultat, a onda samim tim i utjecaj u saboru.

Cijela ta priča je dodatno se aktualizirala posljednjih nekoliko tjedana tijekom kojih Domovinski pokret nudi pomirenje s Mostom kako bi se dogovorili oko koalicije. Kazao je to i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić koji je rekao kako čelnici Mosta stalno nešto njima zamjeraju. - Ali, ako su katolička stranka, kako govore, onda bi trebali oprostiti teške riječi koje su izgovorene. Hrvatska treba biti iznad svega. Domovinski pokret bi u koaliciji s Mostom osvojio sigurno više od 35 mandata - rekao je nedavno Radić govoreću u emisiji HTV-a Nedjeljom u 2.

Sve se to događa poslije niza međusobnih optužbi koje su izgovorene proteklih mjesecu, a u kojima su bili uključeni članovi Domovinskog pokreta, Mosta i Hrvatskih suverenista. Odgovarajući na upit ima li pomaka oko nekakvog dogovora s Mostom predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava rekao je kako za sada nema nikakvog pomaka ali i da nije još sve gotovo jer su još mogući dogovori i prije izbora ali i poslije izbora. Kazao je i kako su neki od razloga zašto nema dogovora na desnici i neke osobne stvari ali i da u svemu tome ima i puno toga drugoga.

- Ne znam zašto kod važnijih stranaka na desnici, a koje prelaze izborni prag, za sada nema dogovora. Postoji još vremena prije izbora, a bit će vremena i nakon izbora te se nadam da će razum prevladati i da će doći do dogovora. Na ovaj način gube se glasovi koji odlaze našim političkim suparnicima. Kroz pregovore pokušavamo doći prije svega do dogovora s relevantnim strankama desnice ali se javlja problem s malim strankama, koje imaju gotovo nikakvu potporu, a koje imaju velike zahtjeve. Oni imaju podršku birača na razini statističke pogreške, a zahtjeve kao da osvajaju 200 posto glasova - rekao je Penava.

VIDEO Skup Domovinskog pokreta

Koliko je to sve daleko otišlo govori i primjer Vukovara gdje stranke desnice već deset godina, kroz razne nazive, vode grad i surađuju sve to vrijeme vrlo dobro. Ivan Penava je gradonačelnik Vukovara i predsjednik Domovinskog pokreta, a s njima u koaliciji su Hrvatski suverenisti čiji je predsjednik Marijan Pavliček koji je bio i zamjenik gradonačelnika. Pavliček je sada saborski zastupnik dok dužnost zamjenika gradonačelnika iz Hrvatskih suverenista obnaša Filip Sušac. Unatoč dobroj suradnji i činjenici da dva predsjednika žive u istom gradu oni će na idućim izborima biti ljuti protivnici jer će se boriti za iste glasače.

- Za sve ovo što se događa među strankama desnice u Hrvatskoj isključivi krivac Domovinski pokret. Oni dvije godine, kroz „svoje“ medije i portale, prozivaju Most i Hrvatske suvereniste, ali i neke od nas osobno, a sada žele neku koaliciju. Cilj im je bio da se oni postave kao ti pod čijim kišobranom bi se vodila politika desnice. Neka se DP zapita kako to da nitko sa desnice ne želi s njima u koaliciju. Je li to radi nas ili je ipak do njih? Ja mislim da je to ipak do njih - rekao je Pavliček. Kaže i kako sve to što se događa u Vukovaru možda najbolje govori o tome kolike su podjele među strankama desnice. Podsjetio je i kako se desnica posljednji put u Hrvatskoj ujedinila na prošlim europarlamentarnim izborima kada su ostvarili dobar rezultat.

- Ja sam dijete desnice koje se u HSP uključilo s 18 godina. Nikada nisam bio član HDZ-a kao neki koji se danas predstavljaju kao velika desnica i to od trenutka kada su izgubili unutarstranačke izbore. Tek tada su se pronašli na desnici. Kako god jedinstva na desnici nema radi ega nekih čelnih ljudi ali i sada stvari iza kojih stoji Domovinski pokret. Smatram kako je koalicija Most-Hrvatski suverenisti jako dobra priča jer imamo isti svjetonazor i oko puno toga identične stavove dok su nam drugi prilično blizu i nisu prepreka. Osobno mi je žao što Karolina Vidović Krišto nije s nama u koaliciji nego je odlučila na izbore izaći samostalno - rekao je Pavliček.

O razjedinjenoj desnici hrvatski politički analitičar Davor Gjenero kaže kako se te stranke ne mogu dogovoriti jer kod njih ne postoji nikakva ideologija i vrijednosti koje bi ih povezale nego to samo postoje osobni interesi. - Nema među njima zajedničke političke filozofije, zajedničkih politika niti bilo kakvih vrijednosti koje bi ih povezivale. Postoji samo populizam koji se jeftino prodaje, a svi oni misle kako su nekakvi ključni igrači oko kojih bi se sve trebalo odigravati i koji bi taj jeftini populizam trebali predstavljati. Pokušavaju se dogovoriti samo pred izbore kada zapravo vide da sami ne mogu napraviti ništa - rekao je Gjenero.

Govoreći o desnici na izborima kaže i kako je Domovinski pokret u najtežoj situaciji jer se poslije izbora moraju skrasiti u vlasti ili im u suprotnom prijeti da ostanu bez dijela članstva i dodatno budu oslabljeni. Prema njegovim riječima upravo zato pokušavaju postići nekakav dogovor na desnici kako bi poslije izbora bili što jači i primorali HDZ da ide u desnu koaliciju.

- Puno je tu neslaganja, osobnih interesa, raznih neriješenih računa, ega čelnih ljudi… Upitan im je i program, a upitno je i imaju li ga uopće i koliko je realan. Radi svega toga te stranke desnice ne pripadaju ustavnom luku i one su besprizorne u političkoj areni. S njima se ništa ne može. U pristojnim demokracijama postoji sanitarni kordon i one ne bi trebale postojati kao opcija - zaključio je Gjenero.

VIDEO Zlatko Hasanbegović na skupu Domovinskog pokreta