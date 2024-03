Dobivali milijunske iznose, ali dobitke nikada nisu podigli: 'Jedna žena je dobitni listić poderala i bacila'

Postoji puno igrača koji redovito uplaćuju svoje listiće, a postoje i oni koji dobivaju iznose, no svoje dobitke nikada ne pokupe. Da takvih ima i u Hrvatskoj, koji su znali osvojiti nevjerojatne iznose, potvrdila je i Hrvatska lutrija, a razloga je više - od bolesti ili dalekih putovanja, pa sve do čiste nesmotrenosti.

- Imala sam jedan slučaj prije par godina s bračnim parom iz Zagreba. Naime, žena je odigrala Loto 7 te pratila izvlačenje, no mislila je da brojevi izvučeni u tom kolu nisu njeni brojevi, te je pokidala listić po pola i bacila ga u smeće - ispričala je blagajnica Hrvatske lutrije za 24sata.

- Žena je imala neki osjećaj koji ju je vukao da ipak još jednom provjere brojeve. I dobro da je provjerila, jer je shvatila da je baš na njenom listiću pogođenih 6+1! Listić su spojili, barkod je bio netaknut, tako da je dobitak ipak isplaćen pravoj osobi - ispričala je.

Iako većina velikih dobitaka bivaju podignuti na vrijeme, postoje i iznimke. 24sata tako pišu kako je jedan korisnik još 2013. osvojio 3.053.000 kuna na igri Joker, no taj dobitak nije podigao. Posljednji veliki neisplaćeni dobitak bio je 2021. u igri Bingo 15 od 90 kada igrač nije podigao 400.000 kuna. No taj iznos više niti neće moći podići, jer je rok za to 60 dana od objavljivanja izvješća o rezultatima izvlačenja.

