Lutrija ih rastavila: Žena dobila na lotu, ostavila dečka i sada ju on tuži!

Michael Cartlidge (39) i Charlotte Cox (37) kupili su srećku u trgovini u Spaldingu, a zatim je između njih nastao kaos. Naime, ona ga je napustila tjednima kasnije i novi čelnici lutrije proglasili su je jedinim dobitnikom.

"1 milijun funti nikada nije donio takvu bijedu", rekao je izvor. Charlotte je srećku platila i ogrebala, ali Michael tvrdi da je on predložio ideju i pokušao joj prebaciti gotovinu u trgovini kako bi pokrio kupnju. Kaže da je Charlotte, koja je mama jednog djeteta, isprva odlučila podijeliti novac, ali ga je napustila tjednima kasnije prije nego što je počela tvrditi da je jedina dobitnica, piše The Sun.

No, internetske veze tada nisu bile na njegovoj strani pa svojoj, tada, dragoj Charlotte (37) nije uspio prebaciti novac jer nije mogao uloviti signal interneta. Tako je na kraju Charlotte morala dati svih 10 funti - koliko su vrijedile dvije ''Dice Towers'' grebalice od kojih je jedna na kraju ispala dobitna.

Međutim, Michael tvrdi da je nešto kasnije uplata za te dvije srećke ipak prošla na Charlottein račun. U tom trenutku to im više nije bilo važno jer se ispostavilo da je jedna od srećki dobitna i par je krenuo slaviti uz romantičnu večeru. Nakon samo tri mjeseca veze počeli su planirati kako će kupiti stan i automobil svojih snova.

Tri tjedna nakon što ih je razveselila dobitna srećka od milijun funti, par je morao srediti formalnosti u uredu britanske lutrije. Trebali su raspraviti mogućnosti isplate, ali je Charlotte preko prijateljice zamolila Michaela da ode dok se ona sastaje sa dužnosnicima iz lutrije.

On je to i učinio, ali je sa sobom ponio i dobitnu srećku. Tada je Michael odbio dati Charlotte dobitnu srećku koja je glasila na njeno ime, a tek ju je kasnije predao službenicima iz lutrije koji su odlučili razgovarati posebno s Michaelom, a posebno sa Charlotte kako bi utvrdili tko će zapravo postati bogatiji za milijun funti.

Mladi ljubavnici izazvali su takvu pomutnju u središnjici lutrije da je na kraju o svemu morala odlučivati pravna služba koja je ranije ovog mjeseca obavijestila Michaela da sav novac pripada Charlotte te kako on, nažalost, neće dobiti ništa. No, glasnogovornik lutrije srušio je snove mladog Michaela o bogatstvu i jasno kazao: ''Samo jedno ime može biti na srećki i samo jedna osoba može primiti dobitak''. Michaelu sada jedino preostaje da podigne privatnu tužbu protiv svoje sada bivše djevojke i da na taj način pokuša doći do dijela novca za koji smatra da mu pripada.

"Šokiran sam. Da, Charlotte je platila za srećke, ali moja je ideja bila da ih kupimo. Pokušao sam joj prebaciti novac na račun i mislim da bi moralni čin bio da i ja dobijem svoj dio nagrade", ispričao je ožalošćeni Michael koji je ostao i bez djevojke i bez novca.

