Dobio četiri godine zatvora jer ju je zaključavao u kuću, seksualno zlostavljao, mlatio rukama i nogama...

Nakon žalbe tužiteljstva, Visoki kazneni sud (VKS) povisio je kaznu M. B. koji je lani u srpnju na Županijskom sudu u Sisku, bio nepravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu od tri i pol godine zatvora zbog nasilja u obitelji, nanošenja lakših ozljeda te spolnog zlostavljanja. Za ta djela je bio osuđen na pojedinačne kazne te u zbiru na jedinstvenu od tri i pol godine zatvora, no sada mu je VKS jedinstvenu kaznu povisio pa je pravomoćno osuđen na četiri godine zatvora.

Navedena djela počinio je od srpnja do rujna 2022. nad svojom izvanbračnom suprugom. Tijekom suđenja branio se da on nije nasrtao na nju, nego ona na njega, tvrdio je da se sve događalo zbog njene ljubomore.

- Toga dana u rujnu ona je mene počela udarati i čupati za kosu pa sam je pljusnuo, a ona je pala pored kreveta. Moguće je da se tada ozlijedila, no to je bila nužna obrana. Istog dana je sa mnom imala dobrovoljni spolni odnos - branio se M. B. tijekom suđenja.

POVEZANI ČLANCI:

No prvostupanjski sud, a sada ni VKS mu nije vjerovao jer se njegova obrana nije poklapala s iskazom žrtve, te ostalim dokazima i nalazima vještaka.

- Dok smo živjeli zajedno zatvarao me je u kuću, fizički sprječavao da pobjegnem, kada bi pokušala vikati, stavljao mi je ruku na usta... Jedno četiri ili pet puta me je fizički napao i tukao po glavi i tijelu, vrijeđao me i psovao. Nakon jedne svađe na mene je bacio staklenu čašu koja se razbila, a zatim mi je potrgao odjeću, bacio me na pod gdje me je udarao rukama i nogama - iskazivala je žrtva.

Njezine riječi potvrdio je i liječnički nalaz iz kojeg proizlazi da je nakon događaja kojeg je opisala imala kontuzije prsnog koša, ramena, nadlaktice, rebara... te površinske ozljede glave. Da su ozljede mogle nastati onako kako je ona opisala, potvrdio je i sudsko-medicinski vještak.

Osim toga, dokaz su bile i poruke koje je M. B. izmjenjivao sa žrtvom. Ona je njemu jednom prigodom napisala:

- Nisu drugi krivi što si ti mene ubio od batina i napravio mi ove masnice....

POVEZANI ČLANCI:

On joj je pak odgovorio da ga je članica njegove obitelji pitala zašto je otišla.

- Rekao sam joj zašto si otišla pa mi je kazala i da nisam normalan, da si njoj trebala reći i da bi zvala policiju...

Žrtva, koja po vještacima ima i blagu mentalnu retardaciju, opisala je i kako ju je seksualno zlostavljao nakon što ju je pretukao, te kako ju je prisilio na spolni odnos iako ga ona nije željela.

Tužiteljstvo se žalilo zbog kazne smatrajući da je prvostupanjski sud precijenio olakotne okolnosti. M. B. je olakotna bila mlađa životan dob, a otegotno što je već prekršajno i kazneno osuđivan zbog obiteljskog nasilja nad istom žrtvom. Tužiteljstvo je navelo da prvostupanjski sud nije otegotnim cijenio što je M. B. specijalni povratnik jer je ranije pravomoćno osuđen zbog obiteljskog nasilja nad žrtvom i njenom majkom. Žalba im je prihvaćena pa je kazna povišena.

VIDEO Strašan prizor iz Zagreba: Auto potpuno izgorio usred Vukovarske