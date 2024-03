'Zdrobit ću pedofile kao žohare': Otac ubio suca koji mu je zlostavljao kćer, na osvetu se odlučili i drugi roditelji

Nedavno smo pisali o majci osvetnici koja je odlučila pravdu uzeti u svoje ruke te je, na suđenju, ispalila sedam metaka u osumnjičenog za ubojstvo njene sedmogodišnje kćerkice. Bila je to smrtna presuda mesaru koji je oteo djevojčicu, seksualno ju napastovao, a potom udavio. Taj je primjeri osvete majke ostao je urezan u sjećanju brojnih Nijemaca, no, Marianne Bachmeier nije jedina koja je prošla mučan put te se od roditelja pretvorila u osvetnika. Jedan od slučajeva vigilantizma koji se pamti je i 'slučaj Bamberski' koji se dogodio prije nešto više od četiri desetljeća, piše Listverse.

Godine 1982. 14-godišnja Kalinka Bamberski pronađena je mrtva u krevetu. Njen očuh, poznati kardiolog Dieter Krombach, koji je tog dana ušao u njenu sobu i pronašao ju, tvrdio je da ju je pokušao reanimirati, te joj je pri tom dao razne injekcije. No, kako djevojčica i dalje nije davala znakove života, pozvao je Hitnu pomoć. Dva dana kasnije na mrtvom je Kalinkinom tijelu obavljena obdukcija kojoj je nazočio i njen očuh, ugledni dr. Krombach. Iako su istražitelji pri pregledu uočili oštećenja na vagini djevojčice te bjelkastu tvar, ta tvar nikada nije bila testirana, niti identificirana. Po pisanju medija koji su tada pratili slučaj, liječnik koji je vršio obdukciju izvadio je Kalinkine spolne organe, nakon čega im se izgubio trag, pa je taj dio istrage ostao obavijen velom tajne. Drugi trag koji je upućivao na sumnjivu smrt bio je trag injekcije koji su istražitelji uočili na Kalinkinoj desnoj podlaktici. No, njen je očuh odmah ponudio objašnjenje, tvrdeći da je tinejdžerici, kako bi brže pocrnila, ubrizgao suplemente željeza koji pospješuju tamnjenje. Uslijedilo je potom i još jedno njegovo priznanje, rekao je da joj je dao tabletu za smirenje, kako bi lakše zaspala. Unatoč svim tim informacijama, toksikološki testovi nikada nisu obavljeni, a liječnici nisu uspjeli utvrditi točan uzrok smrti mlade djevojke.

Nakon što je pročitao nalaz stručnjaka koji su proveli obdukciju, Kalinkin otac, Andre Bamberski, odmah je zaključio da je njegova malodobna kći bila silovana, a potom i ubijena. Bio je uvjeren da iza strašnog zločina stoji očuh djevojčice, dr. Krombach, te je zatražio novu istragu. Dodatnim vještačenjima utvrđeno je da je uzrok smrti 14-godišnje Kalinke Bamberski injekcija koju joj je dao njen očuh. Francuski su istražitelji odmah pozvali Krombacha na ispitivanje, no on je to odbio. Nije se niti pojavio pred francuskim sudom, te je optužen za ubojstvo iz nehata i osuđen u odsutnosti. No, njemačka je Vlada tvrdila da su dokazi protiv uglednog kardiologa neuvjerljivi te ga je odbila izručiti Francuskoj. Ogorčeni otac djevojčice odlučio je tada čitav svoj život posvetiti tome da dr. Krombach bude priveden pravdi i kažnjen za ubojstvo njegove kćeri. Dao je otkaz na poslu, potrošio je većinu svoje životne ušteđevine te je utrošio tisuće sati u praćenje svakog Krombachovog koraka, sljedeći ga po Europi. No, vrijeme je prolazilo a doktor koji je injekcijom ubio njegovu kći i dalje je bio slobodan čovjek.

Nakon gotovo 30 godina Bamberski je,svjestan da će u uskoro nastupiti zastara, odlučio poduzeti konkretne korake. Unajmio je tri otmičara koji su u zasjedi čekali Krombacha te su ga presreli ispred njegove kuće. Izudarali su ga šakama, a potom ga vezali, začepili mu usta te ga strpali u prtljažnik automobila. Jureći brzinom od čak 240 kilometara na sat uspjeli su, s Krombachom u gepeku, prijeći granicu te ući u Francusku, zemlju u kojoj je njemački liječnik bio osuđen u odsutnosti za ubojstvo 14-godišnje Kalinke Bamberski. Otac djevojčice, koji ni tri desetljeća nakon njene smrti nije odustajao od izvršenja pravde, nazvao je potom lokalnu policiju. - "Idite u ulicu de Tilleul, preko puta carinarnice. Naći ćete svezanog čovjeka", rekao je francuskim policajcima, koji su odmah izašli na teren te su ubrzo ustanovili da je riječ o osuđenom Dieteru Krombachu, kojeg su odmah uhitili. Liječnik, koji je godinama bježao od pravde, osuđen je na 15 godina zatvora, a otac djevojčice koju je ubio, Andre Bamberski, zbog naručivanja otmice osuđen je uvjetno na godinu dana zatvora.

Osveta kriminalcu

Na mnogo brutalniju osvetu odlučili su se, prije 12 godina, Barry Gilton i Lupe Mercado, otac i majka 17-godišnjakinje koju je član bande iz San Francisca, 22-godišnji Calvin Sneed, podvodio putem oglasa za escort usluge. Prva reakcija užasnutih roditelja, nakon što su za to saznali bila je, dakako, razgovor s njihovom malodobnom kćeri. Preklinjali su ju da prekine vezu sa Sneedom, no ona je to odbila. Par je potom ime svoje kćeri upisao u nekoliko registara nestale i iskorištavane djece. Zatražili su pomoć od institucija, no odgovorom koji su dobili od policije majka i otac tinejdžerice nisu bili zadovoljni. Shvativši da su iscrpili sve pravne, legalne mogućnosti da svoju kći spase iz kandži mafijaša, odlučili su se za ekstreman korak - ubojstvo s predumišljajem. Dok je 22-godišnji kriminalac koji je, preko oglasa za escort podvodio maloljetnicu, sjedio u svom automobilu, prišao mu je otac djevojke te je ispalio u vozilo devet metaka. Niti jedan od njih nije pogodio metu, Sneeda su ozlijedile samo krhotine vjetrobranskog stakla te se ubrzo oporavio. Nakon što se njihova kći ponovo odbila vratiti kući, Gilton i Mercado, nastavili su svoj osvetnički plan. Gilton je iz svog auta zapucao na Sneedov automobil. Četiri metka ispaljena iz pištolja pogodila su metu. Ranjeni kriminalac od zadobivenih je ozljeda ubrzo preminuo u bolnici, a roditelji tinejdžerice optuženi su za ubojstvo i zavjeru, odnosno udruživanje u počinjenju ubojstva.

Majka je kći podvodila uglednicima

Stravičan slučaj podvođenja, no ovaj puta djeteta od strane majke, u očaj je bacio oca djevojčice, Drasiusa Kedysa. Kada je dvije godine nakon rastave od Laimute Stankunaite dobio potpuno skrbništvo nad njihovim djetetom, djevojčica mu se požalila, ispričavši kako ju je majka često ostavljala samu s muškarcima koje je nazivala 'stričevi'. Opisala je ocu i gnjusne detalje koji su potvrdili sumnje da je njegova kći bila žrtva višekratnog, jezivog, seksualnog zlostavljanja. Od mnoštva muškaraca, djevojčica je zapamtila tri imena – među seksualnim predatorima bili su političar Andrius Usas, sudac Jonas Furmanavicius i čovjek poznat kao Aidas. Suočen sa strašnom spoznajom, otac se za pomoć obratio policiji, ispričavši detalje užasa koji je njegova kći proživljavala. Inspektorima je rekao kako su majka djeteta i njezina sestra, Violeta Naruseviciene, za novac podvodile djevojčicu muškarcima koji su ju seksualno zlostavljali. No, sva trojica optuženih tvrdila su da su nedužni, optuživši oca djevojčice za klevetu. Očajan zbog sporosti istrage koja se, kako mu se činilo, našla pred zidom, odlučio je sam poduzeti konkretne korake. Snimio je svjedočenje svoje kćeri te je brojnim političarima i medijima poslao snimku, no, unatoč svemu, slučaj nije stigao do suda, što je oca žrtve još više razljutilo. Putem medija je zaprijetio - "Zdrobit ću pedofile kao žohare", a u listopadu 2009. uzeo je pravdu u svoje ruke te je upucao suca Furmanaviciusa i tetku djevojčice, koja je zajedno s njenom majkom sudjelovala u prljavom poslu. Nakon toga, Drasius Kedys je nestao, a pola godine kasnije, 17. travnja 2010., njegovo je mrtvo tijelo pronađeno u jezeru. Prema službenom izvješću radilo se o nesretnom slučaju. Navedeno je kako se ugušio povraćanjem, nakon što je previše popio, no Drasiusova sestra u to nije povjerovala te je angažirala neovisne stručnjake koji su tvrdili da se utopio. U konačnici, glavni osumnjičenik u pedofilskoj aferi, političar Andrius Usas, službeno je osumnjičen za seksualno zlostavljanje maloljetnice, ali prije no što je suđenje započelo, u lipnju 2010. pronađen je mrtav u močvari. Usasova je smrt proglašena nesrećom, a sudski proces protiv njega je nastavljen, no oslobođen je optužbi.

Zlostavljao je njegove kćeri, a potom mu namignuo

Da su četverogodišnjakinja i sedmogodišnjakinja seksualno zlostavljane, posumnjao je njihov otac, Kenneth Faulkner te je svoju sumnju odmah prijavio policijskoj upravi u okrugu Maury, u Tennesseeju. Sljedeći trag koji im je otac djevojčica dao, policajci su ubrzo uhitili Thomasa Williamsa te su protiv njega podignute dvije optužnice. Williams je priznao krivnju, no osuđen je samo na tri godine nadzirane uvjetne kazne, što je razbjesnilo oca djevojčica, koji je vjerovao da će muškarac koji je zlostavljao njegove kćeri završiti iza rešetaka. Kap je prelila čašu kada je otac djevojčica, 2015. na ulici susreo zlostavljača koji mu se nasmijao te mu namignuo. Razjareni čovjek sačekao je da Williams dođe kući, a potom mu je pokucao na vrata. "Zašto si to učinio mojoj djeci?", upitao je seksualnog predatora, a nakon što je mu je on odgovorio kako ne zna, udario ga je te gurnuo niz stube. Dok je ležao na tlu, nastavio ga je udarati, a na mjesto događaja ubrzo je došla policija. Williamsu su u bolnici ustanovljene lakše ozljede, a otac djevojčica, uhićen je i optužen za teški napad, piše Listverse.

Zlostavljač je bio obiteljski prijatelj

Kada je imala devet godina, Madalyn Moore iz Lorene u Texasu, počeo je zlostavljati bliski prijatelj njenih roditelja, Sean Foster. Kada god bi mu se ukazala prilika da s djevojčicom ostane nasamo, dirao ju je po stražnjici i grudima. Zbunjeno dijete nikome o tome nije pričalo, te ju je manijak nastavio zlostavljati. Kada je napunila 12 godina, krenuo je dalje - počeo ju je ljubiti, kupovati joj nakit i odjeću, davati joj novac. Budući da je bio obiteljski prijatelj, našao je načina i da djevojčicu vidi nagu, dok se tuširala. Kada je Madalyn napunila 14 godina, Foster je od nje tražio da proba drogu i seks. Prestravljena da će ju zlostavljač drogirati i silovati, tinejdžerica se konačno povjerila svojoj majci Leone, koja je sa suprugom Brandonom sve prijavila policiji. No, kada su čuli da bi istraga navodnih zločina mogla trajati mjesecima, bio je to hladan tuš za roditelje, posebno za oca djevojčice koji je i sam bio žrtva seksualnog zlostavljanja. Uvidjevši da će pravda biti spora, skovao je osvetnički plan. S telefona svoje kćeri, pretvarajući se da mu piše djevojčica, manijaku je poslao poruku da dođe po nju za 15 minuta. U tuš kabini, u kupanonici svoje kćeri, pustio je vodu, kako bi Foster pomislio da se djevojčica tušira i upalilo je. Predator je ušao u kupaonicu, no u trenutku kada je želio zaviriti u tuš kabinu, s leđa ga je napao otac djevojčice. Snimajući sve mobitelom, od zlostavljača je pokušao dobiti priznanje. Na poziv njegove supruge stigla je policija te je manijak odmah uhićen, a 2016. i osuđen na 55 godina zatvora, dok otac djevojčice nije optužen za napad.

Eksplicitne fotografije preko WhatsAppa

Na sličan je način, pišući manijaku s mobitela svoje kćeri, predatora u klopku namamio i Walter Rodriguez. Početkom 2018. njegovu je 11-godišnju kćer seksualno uznemiravao 29-godišnji German Acosta, kojeg je upoznala putem WhatsAppa. Acosta je djevojčici poslao eksplicitne fotografije te ju je nagovarao da i ona učini isto. Kada je počeo inzistirati na tome da se nađu, uplašena je djevojčica sve ispričala ocu koji je potom, s njenog telefona, u ime svoje kćeri, manijaku počeo slati poruke. Uvjeren da se i dalje dopisuje s djevojčicom, Acosta je nasjeo. Otišao je na mjesto dogovorenog susreta, no umjesto 11-godišnjakinje, dočekao ga je njezin otac koji ga je pretukao. "Ovaj kučkin sin je slao poruke mojoj 11-godišnjoj kćeri. Poslao joj je eksplicitne slike i htio se sastati s njom,"napisao je 'tata-osvetnik' uz fotografije Acostina krvavog lica koje je podijelio na Facebooku. O onome što je učinio, otac djevojčice obavijestio je policiju. Optužen je za nanošenje tjelesnih ozljeda, a Acosta za internetsko uznemiravanje i online grooming, odnosno zlouporabu tehnologije ili interneta u svrhu uspostave odnosa s mladom osobom, u namjeri da ju prevari ili prisili da mu, primjerice, šalje svoje obnažene fotografije ili videozapise.

Umirovljena policajka nije mogla čekati pravdu

S jezivom spoznajom da je njeno dijete bilo izloženo seksualnom uznemiravanja suočila se i umirovljena policajka, Lori Palmer. Kada joj je njezina najbolja prijateljica Kaylene Phillips, u jesen 2000. godine, rekla da njezin suprug Scott na internetu vodi seksualno eksplicitne razgovore s jednom mladom djevojkom, Lori je bila užasnuta. Kroz glavu joj je odmah prošla misao da je i njezina 12-godišnja kći, Eden, mnogo puta prespavala u domu Phillipsovih. Sumnje da joj se tamo možda nešto ružno dogodilo nagnale su majku da otvoreno porazgovara s djevojčicom, koja joj je priznala da ju je Scott Phillips više puta zlostavljao, kada je imala osam godina. Bivša policajka sve je odmah prijavila kolegama u Wichiteu, no nije mogla čekati da oni odrade posao, jer je strahovala da pedofil predstavlja opasnost za mlade djevojke, ali i za svoje dvije kćeri. Samo sat vremena nakon što je izašla iz policijske postaje, Palmer je pokupila Scotta, te je s njim u automobilu jurila autocestom, a potom se zaustavila u polju, usred ničega. Gnjevna majka naredila je seksualnom manijaku da skine odjeću, a on joj je, očito u strahu od odmazde, rekao - "Lori, ja sam vrlo bolestan čovjek", priznavši da je dirao njenu kći. Scott Phillips priznao je krivnju za kazneno djelo obljube te je osuđen na četiri godine zatvora. Majka djevojčice priznala je krivnju za prijetnju te je osuđena na 12 mjeseci uvjetne kazne.

Otac dječaka ustrijelio je pedofila

Na meti seksualnog predatora našao se i 11-godišnji Jody, koji je s dvojicom svoje braće pohađao školu karatea Jeffreyja Douceta, u Baton Rougeu u Louisiani. Godine 1984. Doucet je došao u dom Plauchevih po Jodyja, rekavši dječakovoj majci, June, da će se vratiti za 15 minuta. No, vrijeme je prolazilo, a dječaka nije vratio kući te je zabrinuta majka alarmirala svog brata, zamjenika šerifa, a on je o nestanku djeteta obavijestio FBI. Ni nakon tjedan dana, nisu uspjeli ući u trag Jeffreyju Doucetu koji je odveo dijete. Tek nakon desetak dana manijak je dopustio Jodyju da nazove majku. Agenti FBI-a otkrili su da je poziv došao iz Kalifornije te su pronašli Jodyja i uhitili Douceta. Na povratku u Louisianu, Doucet je priznao da je silovao dječaka, ali i zlostavljao drugu djecu. Suočen sa surovom istinom, Jodyjev otac je izgubio kontrolu. Tvrdio je kako je čuo Isusov glas koji mu je rekao da će, ako ne ubije Douceta, taj čovjek nastaviti zlostavljati djecu. Odlučan da tome stana na kraj, otišao je do zračne luke u koju je slijetao zrakoplov u kom je bio Doucet te se sakrio i čekao. Kada je ugledao pedofila iz pištolja mu je ispalio metak u glavu. Doucet je ubrzo nakon toga umro u bolnici. 'Otac – osvetnik' je uhićen, izjasnio se da je kriv za ubojstvo iz nehata te je osuđen na pet godina uvjetne kazne i stotine sati društveno korisnog rada.

Osveta ljutitih roditelja

Slično poput Jeffrey Doucet, prošao je još jedan pedofil, no njemu je presudila grupa roditelja koji su bili ogorčeni zbog njegovih seksualnih napada na djecu. Marcelo Fabian Pecollo bio je uhićen nakon što ga je majka četverogodišnje djevojčice optužila za zlostavljanje njezine kćeri. To je pak pokrenulo pravu lavinu te je tužbe protiv njega podnijelo još nekoliko obitelji iz Buenos Airesa. Zbog seksualnog zlostavljanja petero djece mlađe od pet godina, u jednoj predškolskoj ustanovi, Pecollo je 2010. osuđen na 30 godina zatvora, no već 2014. godine kazna mu je bila smanjena. Nakon samo četiri godine provedene iza rešetaka pušten je na slobodu te se, kao trubač, pridružio orkestru. Kada je 2016. nastupao na koncertu, skupina ogorčenih roditelja upala je u crkvu. Svi su bili obučeni u majice na kojima je pisalo "S djecom - ne!". Bio je to slogan kojim je lokalno stanovništvo izražavalo svoj protest protiv Pecollovih postupaka, ali i skraćene zatvorske kazne. "U crkvi je pedofil i silovatelj, koji svira u ovom orkestru", vikali su ljutiti roditelji. Pecollo je potom potrčao, no rulja je pojurila za njim. Uhvatili su ga i pretukli. Jedan od roditelja zgrabio je njegovu trubu, te su mu instrumentom razbili glavu, nakon čega je pao u komu, a mjesec dana kasnije i umro. Policija nikada nije pronašla napadače.

Otmica s tragičnim završetkom

U srpnju 2000. Paola Gallo je, s društvom, bila na odmoru u vikendici svojih roditelja, u Tepoztlanu u Meksiku. Na zaprepaštenje svih, skupina naoružanih muškaraca iznenada je preskočila ogradu. Nepoznati napadači potom su puna dva sata terorizirali ukućane, nakon čega su im ukrali nakit, odjeću i dva automobila te su oteli Paolu i tražili otkupninu. Paolin otac, Eduardo, uspio je skupiti 18.500 dolara te nešto nakita, no prilikom razmjene, skupina nepoznatih osoba zapucala je na otmičare, pri čemu su trojica ubijena. Uvjereni da je to bila planirana zasjeda, otmičari su ubili Paolu.

Njezin otac bio je ogorčen radom tamošnje policije, sumnjao je na korupciju, tvrdeći da je njihova istraga bila puna propusta i pogrešaka. Naime, istražitelji nisu uzeli otiske prstiju nakon otmice, a odjeća koju je Paola nosila nestala je. Neke od predmeta, koji su kobnog dana bili ukradeni iz njegove vikendice, Eduardo je pronašao u policijskom skladištu. Kada je nekoliko mjeseci kasnije pronađen automobil, koji je tijekom otmice bio ukraden, policija je odbila provesti temeljito, forenzičko ispitivanje, pod izlikom da je "padala kiša“. Očajni otac nije odustao, inzistirao je na detaljnom pregledu automobila u kom je policija potom otkrila pramenove Paoline kose, no niti to ih nije dovelo do ubojice. Uvjeren da policija nikada neće riješiti ubojstvo njegove kćeri, Paolin je otac zatvorio svoju konzultantsku tvrtku te se prekvalificirao u detektiva. Prerušen u prodavača rabljene odjeće obilazio je sela kako bi pronašao rođake otmičara. Uspio je pri tom locirati telefonsku govornicu iz koje su napadači kontaktirali s ostalim članovima bande. Kada je to rekao policiji, oni su postavili zamku te su konačno uhitili napadača. Francisco Zamora Arellano sljedeći je dan priznao ubojstvo te je zajedno s ostalima koji su sudjelovali u otmici osuđen na 40 godina zatvora.

