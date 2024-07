Dobili 28.000 dojava koje su im pomogle da identificiraju šest pedofila i spase 28-ero djece

I najbezazleniji tragovi ponekad mogu pomoći da se riješi slučaj. Svaki ovaj predmet pozadina je sa slika i videa koji prikazuju seksualno eksplicitni materija na kojem su djeca i maloljetnici. Svi tragovi povezani s tim fotografijama i videima su već istraženi, pa sada vas molimo da nam pomognete u utvrđivanju porijekla ovih predmeta. Jer više očiju može dovesti do tragova koji će u konačnici pomoći spašavanju djece....

Slogan je to kampanje "Trace An Object: Stop child abuse" (Otkrij predmet: Spriječi zlostavljanje djece), koju je Europol pokrenuo 2017., a do studenog 2023. rezultirala je sa skoro 28.000 dojava građana, koje su na koncu dovele do toga da se identificira i spasi 28-ero djece koja su bila žrtve seksualnog zlostavljanja te je uhićeno i procesuirano i šest počinitelja.

Europol upozorava da je seksualno iskorištavanje djece preko interneta u porastu jer je internet vrlo pogodan za širenje materijala, fotografija i videa na kojima su prikazna djeca. Kažu da su njihove baze s fotografijama i videozapisima zlostavljane djece zadnjih godina porasla za 20 posto te pojašnjavaju da do tog porasta dolazi zbog razvoja - tehnologije. Pedofili su nekada za snimanje svojih žrtvi morali koristiti fotoaparate i kamere, a danas se koriste mobitelima koji im omogućuju da taj materijal istovremeno i proizvedu i distribuiraju. Osim toga seksualni zlostavljači djece se koriste aplikacijama koje imaju end-to-end enkripciju i preko tih aplikacija razmjenjuju materijale o seksualnom zlostavljanju djece. Koriste se i platformama na kojima se seksualno zlostavljanje djece prenosi uživo, a šifrirane aplikacije omogućuju komunikaciju između trgovaca djecom i kupaca. Osim toga, uporaba umjetne inteligencije koja se koristi za modificiranje sadržaja koji prikazuje seksualno zlostavljanje djece također istražiteljima otežava otkrivanje počinitelja.

- Eksponencijalni porast online materijala o seksualnom zlostavljanju djece znači da su potrebne nove strategije i tehnike za borbu protiv ovog zločina. Suradnja privatnog i javnog sektora ključna je za prevladavanje digitalnih izazova koje nameće kriminalna uporaba novih tehnologija. Mi istražujemo nove tehnologije kako bi pomogli u obradi golemih količina slika i videozapisa, identificiranju serija slika koje prikazuju isto dijete, a cilj nam je i da otkrijemo zemlju iz kojih zlostavljači djece dolaze - poručili su iz Europola.

No kažu i da unatoč svim naporima istražitelja, mnoge žrtve ostanu neidentificirane. Stručnjaci koji se bave identifikacijom žrtava pomno ispituju slike i videozapisi i to sliku po sliku kako bi pronašli bilo što bi moglo dovesti do podrijetla, lokacije ili identiteta žrtve. Neki elementi pozadine, poput ulica, TV programa ili logotipa, lako su prepoznatljivi, dok su drugi teško prepoznatljivi i specifični za pojedinu zemlju. I zato se Europol putem svoje kampanje Trace an Object Campaign obraća javnosti jer smatraju da sve informacije koje im budu dojavljene mogu dovesti do identifikacije počinitelja i spašavanja djeteta.