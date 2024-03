Dobila toliko puta na lotu da je sumnjiva: 'Bilo je zastrašujuće. Poslali mi istražitelja u kuću '

Mnogima je životni san osvojiti na lutriji. S druge strane, većina nas je itekako svjesna kako se to neće dogoditi. No, postoje neki koje je očito blagoslovila sreća poput Britanke Amelie Barnham (69) koja je u nekoliko navrata dobila na lutriji što iznosi 23 600 funti. No, njezina sreća očito je postala sumnjiva nadležnima u lutriji, barem tako ona tvrdi, jer je sad pod istragom nakon posljednjeg zgoditka vrijednog 800 funti. Novi operater lutrije tvrtka Allwyn poslala joj je bivšeg detektiva u kuću, traže da dokaže svoj identitet te su joj rekli kako je istražuju jer je u prošlosti često dobiva na lotu.

"Ovo me jako istresiralo i ljuta sam na njih. Tretiraju me kao da sam neka vrsta kriminalca, bilo je zastrašujuće što su poslali nekoga da dođe u moju kuću. Brojevi su izvučeni iz nacionalne lutriji, pa je li misle da tiskam listiće ili tako nešto. Nikad prije nisam imala ovaj problem i brinem se kako će to odvratiti ljude od kupovine listića", izjavila je 69-godišnja financijska djelatnica za The Sun koja još uvijek nije dobila zgoditak koji je osvojila 3. veljače ove godine.

Barnham je medijima ispričala kako se istražitelj koji je došao kod nje doma konstantno ispričavao, te da mu je bilo neugodno što to radi. Njezini problemi počeli su dva dana nakon što su izvučeni brojevi kad je otišla u poštanski ured da pokupi dobitak. Tamo joj je rečeno da ode u dućan Tesco gdje je kupila listić. Uspjela je potvrditi valjanost listića, no rečeno joj je da kontaktira Allwyn, novog operatera lutrije od 1. veljače. Nakon što im je poslala fotografije prednje i stražnje strane, dobila je broj zahtjeva, te joj je tada rečeno kako će je posjetiti istražitelj.

“Pitala sam zašto me istražuju. Zbog toga sam se osjećala vrlo nelagodno i uzrujano. Rekao je da je to zbog brojnih dobitaka na lotu koje sam osvojila i da se nada da ću se čuti s njima u roku od tjedan dana — ali još uvijek čekam. Da se ovo dogodilo nekome jako starom, ne bi im se svidjelo da im netko dolazi u kuću. Moglo bi biti prilično zastrašujuće. Prošlo je više od mjesec dana otkako sam pobijedila. Mislim da je odvratan i sramotan način na koji sam tretirana i način na koji su, siguran sam, tretirani mnogi drugi", navela je.

O cijelom slučaju oglasio se i glasnogovornik Allwyna."Ovo je novi postupak potraživanja nakon odluke pošte da više ne isplaćuje nagrade Nacionalne lutrije u maloprodaji koje su u iznosu između 500,01 funti i 50,000 funti. Sigurnosne provjere ključni su dio procesa provjere dobitnog listića kako bismo osigurali da održavamo integritet Nacionalne lutrije".

