Bebi u potresu poginula cijela obitelj, posvojio ju je tetak: 'Ona je sada jedno od moje djece'

Beba rođena pod ruševinama potresom razorenog doma svoje obitelji u Siriji napustila je bolnicu i došla u novi dom, živjet će s obitelji svoje tete s očeve strane. Otpuštena je u subotu, a teta i tetak su je usvojili i dali joj novo ime, Afraa, po njezinoj pokojnoj majci. Afraina majka poginula je u potresu zajedno s njezinim ocem i četvero braće i sestara. Dan nakon što je beba stigla u bolnicu, tamošnji dužnosnici su je nazvali Aya. Afraina priča naširoko je objavljena u novinskim izvješćima i ljudi iz cijelog svijeta ponudili su joj pomoć, a neki su rekli da bi je htjeli posvojiti. No, rodbina koja ju je primila kaže da je, koliko god bile teške okolnosti, za bebu najbolje mjesto u krugu obitelji.

U ponedjeljak se o Afrai brinuo njezin tetak Khalil al-Sawadi, koji sada živi s rodbinom u gradu Jinderis u sjevernoj Siriji nakon što je i njegov dom uništen u potresu. Al-Sawadi i njegova supruga imaju četiri kćeri i dva sina, pa će Afraa živjeti sa svojim rođacima. “Ona je sada jedno od moje djece. Neću praviti razliku između nje i svoje djece”, rekao je al-Sawadi, rođak novorođenčetovih roditelja, za Associated Press u ponedjeljak dok je sjedio prekriženih nogu držeći Afrau okružen sa svoje šestero djece. “Bit će mi draža od moje djece jer će čuvati uspomenu na svog oca, majku i braću i sestre", dodao je.

Službenik bolnice rekao je da je Afraa predana tetkinoj obitelji nekoliko dana nakon što je obavljen DNK test kako bi se potvrdilo da su djevojčica i njezina teta biološki povezane. "Bilo je tužno i neke medicinske sestre su plakale" kada je odvedena iz bolnice, rekao je dr. Hani Maarouf koji se brinuo o Afrai otkako je dovedena u ustanovu. Dodao je da je djevojčica bila u vrlo dobrom zdravstvenom stanju kada je puštena.

Spasioci u Jinderisu pronašli su tamnokosu djevojčicu više od 10 sati nakon potresa dok su kopali po ruševinama peterokatnice u kojoj su živjeli njezini roditelji. Al-Sawadi je ispričao kako je izjurio iz svoje kuće kada se dogodio potres i otkrio da je obližnja zgrada u kojoj je živjela Afraina obitelj pretvorena u hrpu ruševina. Rekao je da su on i drugi susjedi satima kopali po ruševinama pod jakom kišom dok se nije umorio i sjeo u blizini da se odmori.

Nedugo nakon toga netko ga je nazvao da identificira mrtvu ženu koju su pronašli ispod ruševina. Rekao je prisutnima da se radi o njegovoj rođakinji, Afrai. Zatim su čuli dječji plač i počeli mahnito uklanjati pijesak koji je prekrivao bebu, čija je pupčana vrpca još uvijek bila spojena s majkom. Al-Sawadi se prisjetio da je izvadio britvu iz svog džepa i prerezao pupčanu vrpcu te dao djevojčicu drugom rođaku te su je odvezli u obližnju bolnicu gdje mu je rečeno da je djevojčica dobrog zdravlja. Nastavili su do druge bolnice u obližnjem gradu Afrinu gdje im je rečeno da ne mogu primiti više pacijenata. Sljedeća bolnica također je bila puna, a tek u dječjoj bolnici bebu su zadržali do subote.

