VIDEO Pod ruševinama bili 296 sati: U Turskoj spašeno troje ljudi, među njima dijete

Spasilačke ekipe u Turskoj spasile su troje ljudi, uključujući i dijete, iz ruševina sravnjene stambene zgrade, gdje su proveli 296 sati od prošlotjednog potresa, objavila je turska javna radiotelevizija TRT. Snimke prikazuju spasilačke ekipe kako na nosilima odnose muškarca i ženu prema vozilu hitne pomoći, a pored njih se mogu vidjeti bolničari koji skrbe za dijete.

Naknadne informacije o preživjelima nisu objavljene, a izvješće u državnim medijima o spašavanju u pokrajini Hatay nije bilo moguće nezavisno provjeriti. Vozila hitne pomoći bila su spremna za moguća druga spašavanja iz iste zgrade, objavio je TRT.

