Dječak je bio neplivač, a utopio se u 'divljoj rijeci'

Policija još nije iznijela okolnosti tragedije koja je u nedjelju oko 18.30 sati potresla Podravinu. Na koprivničkim Bazenima Cerine utopio se osmogodišnji dječak iz Koprivnice koji je s još sedmero djece bio na rođendanskoj proslavi. Njegovo je beživotno tijelo pronašao jedan od plivača u tzv. divljoj rijeci, gdje je voda duboka do 130 centimetara. S djecom su bile dvije animatorice i organizatorica proslave (o točnom broju službenog očitovanja zasad nema), a na bazenima je bio i zaposleni spasilac. Sva djeca koja su došla na rođendan prijavljena su kao kupači, no dječak je navodno bio – neplivač.

Za djecu od 5 do 15 godina

U PU koprivničko-križevačkoj jučer su samo izvijestili da je u 17.36 zaprimljena dojava da se na bazenima utopilo dijete rođeno 2010. godine.

– Na mjestu događaja obavljen je očevid i u tijeku je kriminalističko istraživanje – rekla je policijska službenica Dijana Žagar. Određena je za jučer obdukcija tijela, a policija pregledava snimke nadzornih kamera i fotografije s proslave. Neki su očevici spomenuli mogućnost da je dječak udario glavom u zid bazena i potonuo jer nitko to nije vidio niti je čuo zapomaganje. Istražuje se i što su u to vrijeme radile animatorice i spasilac i je li bilo propusta u nadzoru. – Okolnosti i uzroke zbog kojih je došlo do nesreće utvrđuje istraga nadležnih institucija s kojima uprava Komunalca potpuno surađuje kako bi se razjasnio tragični događaj – ističu uprava Komunalca i vodstvo bazena, koji su jučer izrazili žaljenje zbog tragedije. – Riječ je o nenadoknadivu gubitku za obitelj koji je uzrokovao nemjerljivu bol i tugu, stoga još jednom izražavamo najiskreniju i najdublju sućut – rekla je voditeljica Bazena Cerine Petra Bijač.

“Želite li svom djetetu pokloniti nezaboravnu rođendansku zabavu, prepustite svu brigu nama... Uz animatore, glazbu i igre na vodi provest ćete najluđi vodeni rođendan u gradu!”, piše u ponudi na internetskim stranicama Bazena Cerine. Rođendani su za djecu od pet do 15 godina, a cijena je 450 kuna, plus 42 kune po djetetu.

Ugašeni mladi životi

U svibnju 2009. na bazenima Termi Tuhelj utopila se šestogodišnja djevojčica, a u lipnju 2002. u olimpijskome bazenu lječilišta Topusko život je izgubila 13-godišnjakinja. Petogodišnja djevojčica utopila se u svibnju 1999. pri pražnjenju bazena HTP-a M. Gubec u Stubičkim Toplicama.