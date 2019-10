Divjak: Ljuta sam zbog neuspjelog procesa mirenja

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak pozvala je roditelje povodom najavljenoga štrajka u osnovnim i srednjim školama da budu u kontaktu sa školama, a ravnatelje da osiguraju neki oblik rada za djecu, rekavši da je "ljuta" zbog neuspjelog procesa te da je njezina zadaća boriti se za reformu i status učitelja i škola.

Najvažniji su sigurnost, prava i interesi učenika stoga ravnatelji, koji su sada nadležni u školama, trebaju prema tome uskladiti svoje postupanje, rekla je Divjak u izjavi za medije u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Ravnatelji su, dodala je, dobili upute te je najvažnije da su vrata škole otvorena i da se u uvjetima štrajka osigura odgojno-obrazovni ili neki drugi rad za djecu koja su u školi.

Tamo gdje su nastavnici i učitelji u štrajku ne može biti nastave, ali se o sigurnosti učenika treba voditi brige i to je važno, dodala je.

O tome koliko će štrajk trajati i kako će se provoditi detaljnije upute će dati sindikati, a Ministarstvo mora osigurati ustavno pravo učenika na odgoj i obrazovanje, pa i sigurnost u školama, te pravo na štrajk, rekla je ministrica.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Odgovarajući na pitanja novinara, Divjak je rekla da je "ljuta", jer od svakog procesa mirenja čovjek očekuje pozitivan rezultat.

"Proces mirenja baš je takav da bi se u njemu iskristalizirala neka platforma na kojoj može doći do kompromisa. Kada on završava štrajkom, onda ja sigurno ne mogu reći da sam zadovoljna takvim rezultatom. Posebno zato što to nije samo pitanje plaća nego kompletnog reformskog procesa koji sigurno uključuje status učitelja i nastavnika", istaknula je Divjak.

To je moj osobni prioritet i očekujem da će se ovo sada u kratkom vremenu razriješiti, a ja ću se za to boriti bez odustajanja, dodala je ministrica napomenuvši da je otpočetka koeficijent složenosti poslova bio tema razgovora. Izrazila je mišljenje da je Vlada prihvatila obrazovanje kao prioritet i smatra da predstoji dokazivanje "da je to tako". Treba uzeti u obzir da je status učitelja i nastavnika dio reforme. To nije nešto što se događa sa strane, kazala je i dodala da na nj utječe više faktora pod kojih je jedan materijalni status, a drugi prepoznavanje najboljih, koji vuku sustav naprijed.

Divjak: Ne možemo biti zadovoljni procesom mirenja koji završava štrajkom

Ministarstvo, istaknula je Divjak, radi ono što je u njegovoj nadležnosti, ali je pitanje plaće nešto oko čega Vlada mora zauzeti konačni stav.

Ne možemo biti zadovoljni procesom mirenja koji završava štrajkom i to nije situacija s kojom ću se zadovoljiti da kažem da je to finalna stvar. Moja je zadaća da se borim za reformu i za status učitelja i nastavnika i općenito škola, zaključila je ministrica Divjak.

Ministrica je tijekom dana poslala osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima obavijest o štrajku u kojoj traži da posebnu pozornost obrate na sigurnost učenika, dostupnost informacija roditeljima i učenicima te obveze koje proizlaze iz propisa.

VIDEO Ministrica Divjak dala izjavu o propalim pregovorima sa sindikatima

U dopisu se napominje da su škole dužne obavijestiti učenike i roditelje o održavanju štrajka te organizirati primjereni oblik odgojno-obrazovnoga rada s učenicima, a posebice s učenicima od prvog do četvrtog razreda osnovne škole i onima koji su uključeni u produženi boravak, imajući u vidu najbolji interes učenika te njihova zakonski propisana prava i obveze, kaže se u dopisu školama koji je podijelila i novinarima.

Sve informacije o održavanju štrajka i organizaciji nastave te drugim oblicima obrazovnoga rada škole su dužne objaviti na mrežnim stranicama i na oglasnoj ploči škole, dodaje se u dopisu. Osim toga, škole moraju odrediti osobu za kontakt koja će biti zadužena za pružanje svih informacija vezanih uz održavanje štrajka te adresu elektroničke pošte na koju zainteresirani roditelji i učenici mogu slati upite.