Direktorica koju krive za nesreću u Novom Sadu optužila ministra: 'Sve projekte vodi on po Vučićevom nalogu'

Vršiteljica dužnosti direktorice Infrastrukture željeznica Srbije, Jelena Tanasković, tijekom saslušanja u tužiteljstvu prebacila je odgovornost za projekt željezničke postaje Novi Sad na bivšeg ministra građevinarstva, prometa i infrastrukture Gorana Vesića. Dokumenti u koje je imala uvid Nova ekonomija, a koje prenosi Danas.rs, otkrivaju detalje njezinog iskaza.

Tanasković je tvrdila da je Vesić inzistirao na preuzimanju upravljanja svim projektima, pozivajući se na dogovor s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. „Ministar Vesić mi je rekao da je jedini uvjet za moje imenovanje taj da prihvatim da on upravlja svim projektima, jer je, navodno, to dogovorio s predsjednikom,“ izjavila je Tanasković.

Prema iskazu, koji je dala 22. studenoga u Višem javnom tužiteljstvu u Novom Sadu, Tanasković je odbacila odgovornost za projekt, optuživši Vesića, njegovu pomoćnicu Anitu Dimoski i druge dužnosnike. Također je opisala sastanak iz rujna kojem su prisustvovali predsjednik Vučić, ministar Vesić te direktori javnih poduzeća. Na tom sastanku, Vučić je, kako tvrdi Tanasković, pitao tko će biti zadužen za buduće projekte, na što je Vesić odgovorio da on i njegovo ministarstvo imaju isključivu odgovornost. Sličan stav Vesić je iznio i tijekom vožnje vlakom od Novog Sada do Subotice u prisutnosti predsjednika, tvrdi Tanasković.

Nakon pada nadstrešnice na željezničkoj postaji u Novom Sadu, Tanasković je 21. studenoga uhićena pod sumnjom za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Sljedećeg dana, pred tužiteljem je izjavila kako je njezino imenovanje izazvalo sukobe unutar Vlade. Navela je da je ministar Vesić prilikom čekanja sastanka s premijerom Milošem Vučevićem izjavio kako ona neće imati ovlasti baviti se državnim projektima te da će on preuzeti sve preko izvršnog direktora Milana Novovića.

Vesić i Tanasković zasad nisu dostupni za komentar. Pitanja su poslana i uredu predsjednika Vučića, no do trenutka objave nije stigao odgovor. Prema Službenom glasniku, Tanasković je imenovana na funkciju 7. svibnja 2024. godine, dok je tvrtka Infrastruktura željeznice Srbije bila investitor na željezničkom projektu od Beograda do Mađarske.

