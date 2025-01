DIP objavio podatke o izlaznosti: Evo koliko građana je izašlo na izbore do 11:30 sati

Neznatno više birača nego prije dva tjedna, oko 1. 400, glasovalo je u nedjelju prijepodne na izborima za predsjednika Hrvatske, pokazuju podaci koje je Državno izborno povjerenstvo (DIP) objavilo u podne. Od 3. 496. 283 birača upisanih u Republici Hrvatskoj do 11, 30 sati glasovalo ih je 460. 890 ili 13, 80 posto, što je tek nešto više u odnosu na 29. prosinca, kada ih je glasovalo 459. 502 ili 14 posto.

„Imamo nešto više novih birača koji su postali punoljetni i onih koji su aktivno registrirani prvom krugu, pa je brojka izašlih malo veća u odnosu na prvi izborni krug“, objasnio je potpredsjednik DIP-a Josip Salapić za Hrvatski radio. Podaci o najvećem i najmanjem odazivu, vrlo su slični onima iz prvog kruga.

Najveći odaziv birača je u Varaždinskoj (17, 39 posto), Istarskoj (16, 12 posto) i Karlovačkoj županiji (15, 57 posto), a najmanji u Vukovarskoj srijemskoj (10, 94 posto), Brodsko-posavskoj (11, 43 posto) i Osječko-baranjska (11, 89 posto). Prije dva tjedna, po odazivu su prednjačile Varaždinska (17, 40 posto), Karlovačka( 15, 47 posto) i Primorsko-goranska županija (15, 18 posto), na začelju su bile Vukovarsko-srijemska (10, 81 posto), Brodsko-posavska (11, 20 posto) te Osječko-baranjskoj županiji (12, 11 posto).

Od sjedišta županija, u nedjelju prijepodne najveći odaziv imaju Varaždin (19, 60 posto), Virovitica (16, 88 posto) i Karlovac (16, 76 posto), a najmanji Vukovar (10, 67 posto), Dubrovnik (11, 45 posto) i Slavonski Brod (11, 70 posto). U Zagrebu je glasovalo 14, 18 posto birača ili 88. 254 od gotovo 670. 000. Slijedeće podatke o odazivu, koji će obuhvatiti birače koji će glasovati do 16, 30 sati, DIP će objaviti u 17 sati.

Prvi rezultati već u 19.30

U prvom krugu predsjedničkih izbora od podneva je svoj glas dalo 14 posto birača, odnosno njih oko 460.000. Podsjetimo, do 17 sati u prošlom je krugu izašlo 36,09 posto birača (1.195. 000). Prije pet godina na birališta je do 11.30 izašlo 18,87 posto birača, dok je do 17 sati tada izašlo 43,52 posto birača. Poslodavce koji rade na izbornu nedjelju, DIP je pozvao da svojim zaposlenicima omoguće izlazak na birališta. Drugi krug izbora pozorno će pratiti 14.620 promatrača, što je 1.220 više nego u prvom krugu.

Unatoč niskim temperaturama, koje su u dijelovima Hrvatske i nekoliko stupnjeva ispod ništice, prvi birači već su izašli na birališta i odlučili koga žele za predsjednika Republike, Zorana Milanovića (SDP i partneri) ili Dragana Primorca (HDZ i partneri). U Hrvatskoj su jutros, u drugom izbornom krugu, otvorena sva biračka mjesta, njih više od 6.500, nije bilo nikakvih problema, potvrdila je Ivana Belec, članica Državnog izbornog povjerenstva (DIP).

Zbog jednostavnosti drugog kruga, odnosno bržeg utvrđivanja izbornih rezultata, DIP će, ranije nego inače, prve izborne rezultate objaviti već u 19, 30 sati, s tim da će oni obuhvatiti malo biračkih mjesta, svega desetak posto. Tko je izabran za predsjednika moglo bi se znati već u 21 sat, do kada bi mogli biti obrađeni rezultati sa više od 90 posto biračkih mjesta.

>> FOTO Evo kako su izgledala birališta u ranim jutarnjim satima