Đikić: Prisilno cijepljenje nema smisla, većina će shvatiti da je to potrebno

O najnovijim istraživanjima koronavirusa, trudu znanstvene zajednice da se pronađu cjepivo i lijek te svim promjenama koje je pandemija donijela razgovarali smo s našim poznatim znanstvenikom, prof. dr. sc. Ivanom Đikićem sa sveučilišta Goethe u Frankfurtu. U videointervjuu za Večernji list rekao nam je kako je njegov tim s njemačkog Instituta za biokemiju (IBC) otkrio slabu točku koronavirusa, ali i koji je daljnji smjer njegovih istraživanja.

– Istraživali smo kako živi virus u našim stanicama, pokušali smo naći njegove slabe točke, otkriti kako imunološki sustav našeg organizma može napasti virus i što virus radi da ga blokira. Otkrili smo enzim proteazu koji bi mogao biti Ahilova peta virusa te smo se fokusirali na njega i pronašli kemijsku komponentu koja ga može blokirati – objašnjava Đikić te dodaje kako se ova slaba točka virusa može iskoristiti za dvostruku terapiju jer se s jedne strane blokira širenje virusa, a s druge se strane ljudske stanice potiče da uništavaju preostale virusne stanice.

– Idući korak su daljnja ispitivanja koja će dovesti do testiranja i proizvodnje lijekova – napominje Đikić. Što se tiče cjepiva, kaže kako je realno očekivati da će trebati pričekati do proljeća ili ljeta iduće godine. No ističe i zabrinutost zbog činjenice da su se oko cjepiva već počele razvijati brojne teorije zavjere.

– Ništa od toga nije istina. Cjepivo je jedino učinkovito sredstvo koje može zaustaviti ovu pandemiju te potpuno ukloniti virus iz populacije. Ono će sigurno biti dostupno svim ljudima, ali neće biti prisile. Vjerujem da će većina shvatiti da je cijepljenje potrebno – zaključuje te dodaje kako će sigurno doći i do drugog vala. Ne može se sa sigurnošću reći kada će se on dogoditi, no Đikić kaže da će stručnjaci biti mnogo spremniji.

– Ne mora do drugog vala nužno doći na jesen, iako se on tada očekuje. Kod pandemije je drukčija situacija nego kod epidemije i virus se može proširiti i ljeti s dolaskom turista – kaže Đikić koji se nada da će Europska unija osmisliti zajedničke mjere da se osigura siguran turizam.

– Bez obzira na to što neki podaci pokazuju da je virus preboljelo više ljudi nego što se isprva mislilo, ne smijemo sad zaključiti da imamo razvijen imunitet jer je on na globalnoj populaciji još uvijek nizak. To samo znači da je virus u većoj prisutnosti oko nas i trebamo biti oprezni – zaključuje uz napomenu kako se nada da će globalna zajednica od ove krize mnogo naučiti te u konačnici napredovati.