Dijabetičarima uskoro dostupan inzulin koji se uzima jednom tjedno

Umjesto svakodnevne terapije inzulinom, dijabetičarima će uskoro biti dostupan inzulin koji se uzima samo jednom tjedno. Kanadskim pacijentima to je omogućeno ljetos, a uskoro se očekuje isto i za europske dijabetičare jer je Povjerenstvo za humane lijekove (CHMP) Europske agencije za lijekove (EMA) preporučilo EMA-i da odobri prvi takav inzulin i za europsko tržište. Lijek je indiciran za liječenje odraslih osoba sa šećernom bolešću tipa 2 radi poboljšanja kontrola glikemije.

Ova je najava bila glavna vijest na najvećoj europskoj znanstvenoj konferenciji o dijabetesu, netom završenom 60. kongresu Europskog udruženja za istraživanje dijabetesa (EASD – European Association for the Study of Diabetes) u Madridu, na kojem su sudjelovali najbolji znanstvenici, ali i predstavnici industrije koja proizvodi lijekove i tehnologiju za osobe s dijabetesom.

– Ovo je izvanredna vijest za sve osobe s dijabetesom. Tjedni inzulin u ovom je trenutku fokusiran na osobe s dijabetesom tipa 2 i mnogima od njih donijet će znatan rast kvalitete života, posebno starijima. U ovom trenutku dio osoba s dijabetesom tipa 2 uzima više od 365 injekcija dugodjelujućeg inzulina godišnje, najmanje jednu svaki dan. S novim će im inzulinom broj injekcija spasti na samo 52 godišnje. To neće samo popraviti kvalitetu života njima, već i obiteljima te zdravstvenim djelatnicima koji se brinu za njih. Prvi tjedni inzulin očekujemo krajem 2025. godine u Hrvatskoj, a najavljen je već i sljedeći – doznajemo od Davora Skeledžije, urednika portala nainzulinu, koji je sudjelovao na kongresu.

Premda mnogi dijabetičari dijele stav kako se na izlječenju dijabetesa ne radi jer bi to onemogućilo kontinuiranu zaradu na lijekovima i medicinskim pomagalima koje koriste milijuni oboljelih u svijetu, to nije baš tako. Na kongresu je bilo riječi o eksperimentalnim lijekovima koji nude novi pristup u liječenju dijabetesa tipa 1. Jedan je eksperimentalni lijek pokazao obećavajuće rezultate u ranim kliničkim ispitivanjima, s pacijentima koji su smanjili potrebu za vanjskim inzulinom, dok drugi zahvaljujući dodatnoj zaštiti stanica imunosnog sustava upućuje na smanjenje potreba za imunosupresivima.

– Oba se lijeka temelje na terapiji matičnim stanicama i usmjereni su na obnavljanje stanica gušterače koje proizvode inzulin – kaže Skeledžija. Napominje kako je Hrvatska danas među zemljama koje ne moraju predugo čekati na dolazak najmodernije tehnologije i da su senzori za dijabetes pokriveni preko HZZO-a za osobe s dijabetesom tipa 1 i tipa 2 na 4 i više doza inzulina, po čemu smo iznimno napredni u regiji. Međutim, dijabetičke udruge i liječnici zabrinuti su zbog aktualnog referenciranja cijena u HZZO-u, koji je netransparentan i u koji nisu uključeni dijabetolozi, a što bi moglo dovesti do doplata za lijekove o kojima dijabetičarima ovisi život.

