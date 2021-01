Detalji zabave u KB Dubrava: Harmonikaš je djelatnik bolnice, svi idu pred etičko povjerenstvo

Bolnička zabava u KB-u Dubrava odvijala se u podrumskim prostorijama Hitnog prijema, gdje je bila fizikalna terapija; ondje su se okupile medicinske sestre, tehničari i pomoćno osoblje, jedni nakon završetka dnevne smjene, a drugi uoči noćne. Harmonikaš je, doznajemo od zaposlenika KB-a Dubrava, djelatnik bolnice iz redova pomoćnog osoblja, a jesu li tamburaši njegovi prijatelji svirači ili angažirani na drugi način, to će se tek utvrditi. Veliki sestrinski party u podrumu, gdje nema pacijenata, bio je oproštaj od medicinske sestre koja odlazi iz bolnice i koja je taj dan, po svemu sudeći, odradila posljednju smjenu u COVID bolnici.

Osuda Komore

Medicinari koji su se na tom oproštaju potpuno raspojasali i hvatajući se u kolo zanemarili ne samo epidemiološke mjere nego i etički kodeks medicinskih sestara, zbog toga će se naći pred Etičkim povjerenstvom Hrvatske komore medicinskih sestara. Komora je osudila neprimjerenu proslavu.

- Takvo ponašanje je potpuno neprimjereno, neprihvatljivo i za svaku osudu. Radi se o neprihvatljivom ugrožavanju vlastita, ali i tuđeg zdravlja nepridržavanjem epidemioloških mjera. Ovaj događaj baca loše svjetlo na tisuće i tisuće drugih medicinskih sestara koje profesionalno i odgovorno rade svoj posao, kako tijekom ove epidemije, tako i inače - priopćio je predsjednik HKMS-a Mario Gazić, dodajući da su medicinske sestre i tehničari već gotovo godinu dana na prvoj liniji borbe protiv epidemije virusa COVID-19.

- Oni mukotrpno i požrtvovno vode borbu s epidemijom brinući se o brojnim pacijentima. Komora će zatražiti izvješće od KB-a Dubrava o navedenom događaju te, nakon što se utvrde sve činjenice, pokrenuti odgovarajući postupak - istaknuo je Gazić.

VIDEO Cijepljenje u KB Dubrava

Sestre i tehničari koji su sudjelovali u proslavi tako će se naći pred Etičkim povjerenstvom Komore. Ondje članovi i članice odgovaraju za lakše i teže povrede u svom radu, a kazne mogu ići od opomene do oduzimanja licencije. Međutim, teško da će zbog toga netko ostati bez posla, u situaciji kad medicinskog osoblja kronično nedostaje.

Tulum u podrumu zgrade u kojoj svakodnevno umiru najteži bolesnici od COVID-a krajnje je ružna povreda ljudskih, stručnih, etičkih i moralnih principa. Posebno pogađa ljude koji leže na COVID odjelu u Dubravi i članove njihovih obitelji te građane koji imaju razumijevanja za napore medicinskog osoblja i daju im podršku. No u ovom slučaju, barem kako zasad izgleda, nije došlo do pogreške u stručnom radu, poput one u Međimurju koja je završila smrću pacijenta. Protiv medicinske sestre koja je pacijentu na hemodijalizi dala pogrešnu tvar trenutačno se vodi sudski postupak.

Zamolili smo našega uglednog psihijatra prof. Antu Bagarića, pročelnika Zavoda za liječenje ovisnosti Klinike za psihijatriju Vrapče u Zagrebu, da prokomentira ovaj nesvakidašnji čin koji s pravom nailazi na zgražanje i osudu javnosti.

- Za razliku od većine, ja nisam zgranut jer je riječ o prirodnoj reakciji ljudi. Mi stalno učimo mlade da je sve idealno, da smo svi supermeni, ali nije tako. Svi u KB-u Dubrava svakodnevno sjajno obavljaju svoj posao, ali vidimo u izvješćima da dnevno ondje umire desetak pacijenata, a svakodnevne smrti nije nikome lako gledati, ni specijalistima ni psihijatrima, a posebno ne medicinskim sestrama koje nerijetko trebaju obiteljima i javljati o tim smrtima.

Postoji ljudska potreba da se djeluje emocionalnom porukom: mi ćemo slaviti život, ne damo smrti da nam ga određuje. Dakako da prostor nije dobro izabran i u tom smislu zaslužuju blagi prijekor. S proslavom se moglo pričekati, ali ta sestra odlazi iz kruga ljudi koji su joj važni, iz zgrade koja joj je važna i normalna je potreba da se s njima oprosti, želja da ih počasti - kaže psihijatar.

'Milijun godina se tiskamo'

Dodaje da tu njezinu reakciju ne treba podržavati jer su se oni grlili, bili blizu jedni drugima i zanemarili epidemiološke mjere, ali se i to može shvatiti jer su svakodnevno izloženi nevjerojatnoj traumi gledajući kako se gase ljudski životi.

- Ja bih bio jako strog da su medicinske sestre stručno pogriješile, tu ne bi bilo govora, a ovo je jedna ljudska reakcija koja se može razumjeti. Pogotovo kada imamo vrlo uznemiravajuće vijesti o novim sojevima virusa baš u vrijeme kad je stiglo cjepivo za koje se nadamo da će nas izbaviti iz ove za ljude neprirodne situacije. Naime, ovo sada, uvjeti dugotrajnog društvenog distanciranja u kojima živimo, krajnje su granice koje prosječna populacija može izdržati. Ljudska je vrsta milijun godina živjela tiskajući se zajedno oko vatre, a sada najednom moramo živjeti jedni bez drugih. To je nemoguće, ta se promjena ne može dogoditi ni u stotinu godina, a kamoli u jednoj godini - ističe profesor Bagarić.

Ministar zdravstva Vili Beroš oštro je osudio ponašanje djelatnika KB-a Dubrava i zatražio od vodstva bolnice da prema njima poduzme odgovarajuće mjere.