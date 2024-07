Detalji incidenta splitskom klubu: Zbog naguravanja popucalo staklo, ozlijeđeno 22 mladih stranaca

Na Trgu Gaje Bulata u Splitu, neposredno uz ulaz u noćni klub, palo je staklo noćas oko 00.15 sati, a više je osoba ozlijeđeno. Prema posljednjim informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, 22 osobe zatražile su liječničku pomoć, od čega je jedna zadobila teške tjelesne ozlijede i zadržana je u bolnici.

"Ostale osobe su zadobile lakše ozlijede i pušteni su nakon liječničke obrade. Policijski službenici su osigurali mjesto događaja do dolaska očevidne ekipe", navodi jutros policija. "Prema do sada utvrđenom, došlo je do puknuća staklene stijenke uslijed naguravanja većeg broja osoba prilikom ulaska u klub", istaknula je policija te dodala kako su na mjesto događaja izašle sve žurne službe.

Dnevnik Nove TV navodi kako je medicinsku pomoć zatražilo 24 osobe, a ozlijeđeni svi strani državljani iz Švedske i Njemačke, godišta 2004. do 2008. Iz OHBP KBC-a Split navode kako svi imaju ubodne i rezne rane. ''Dvoje pacijenata je zadržano na bolničkom liječenju, mladić (2004.) Na Klinici za kirurgiju i djevojka (2008.) na Klinici za dječju kirurgiju. Ostali su nakon medicinske obrade otpušteni'', javljaju iz bolnice.

Inače, Slobodna Dalmacija navodi kako je noćni klub Central otvoren 2016. na mjestu istoimenog kina. Uglavnom u njega izlaze turisti, a već je tamo bilo incidenata.