Dečko ubijene djevojke: "Pitao sam ga gdje je Jelena, a on mi je odgovorio: Mrtva je"

Da se mladić pokušava ubiti u Našicama, javljeno je policiji u noći na subotu, pet minuta iza ponoći. Kada su izašli na teren, pronašli su ga kako leži na pruzi, kamo je skočio s nadvožnjaka, odnosno cestovnog mosta. Otkrili su tada i da nekih 150 metara dalje leži beživotno tijelo mlade djevojke, u parku pored groblja. Našice su u potpunom šoku.

Kako se neslužbeno doznaje, Jelenu Lukačić (20) usmrtio je njezin prijašnji dečko Luka Dundović (24), a potom je pokušao presuditi i sebi. Njih su dvoje, govore prijatelji, bili u ljubavnoj vezi, koja je okončana oko Božića. On se s time, kažu, nije mogao pomiriti pa ju je učestalo zvao i slao joj poruke.

Krvava odjeća

Jelenu je do parka nedaleko od njezine kuće netom prije zločina dovezao novi dečko s kojim je u petak navečer izašla van. Dogovorili su se da će mu se obavezno javiti kada stigne doma. Znao je da ju je Luka toga dana kontaktirao i slao joj poruke. Kratki put do svoga doma, od svega 200-tinjak metara, nesretna djevojka nije uspjela prijeći. Kako se pretpostavlja, njezin ju je ubojica dočekao pred kućom ili u neposrednoj okolici. Odvukao ju je u park i usmrtio. Još se službeno ne zna kako je smrt nastupila, no navodno je oružje ubojstva nož.

Njezin se sadašnji dečko zabrinuo što mu se djevojka ne javlja. Kada se nešto poslije, stoga, ponovno provezao putem prema njezinoj kući, ugledao je Luku Dundovića na nadvožnjaku.

– Odjeća mu je bila krvava. Pitao sam ga gdje je Jelena, a on mi je odgovorio: "Mrtva je." Brzo sam otišao do njezine kuće i dozvao joj majku pa samo nazvali policiju – ispričao nam je taj mladić.

– Čuo sam ženu kako viče "Gospon policajac, gospon policajac, ubio mi je dijete!" Bilo je tada deset minuta iza ponoći. Nisam prilazio, ali vidio sam više policijskih vozila i Hitnu pomoć – kazao je susjed Ivica.

Policija je o zločinu kratko izvijestila, potvrdivši kako se sumnja u nasilnu smrt djevojke.

– Osoba koja se dovodi u vezu s tim događajem nalazi se pod nadzorom policije. Provodimo kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti – priopćili su iz PU osječko-baranjske.

Obitelj Lukačić doselila se prije dvije godine u Našice iz obližnje Donje Motičine. Jelena je radila u trgovini u obližnjem Jelisavcu, a uz roditelje, ima još dvije starije sestre i mlađeg brata. Trebala je u subotu ujutro raditi, a kako se nije pojavila na poslu, zvali su je na mobitel i ne sluteći zašto se ne javlja...

Luka je, pak, zaposlen u jednoj tvrtki za održavanje cesta, a građani kažu da je iz mirne obitelji. Nije imao zabranu prilaska bivšoj djevojci.

– Nije ga prijavljivala policiji jer je mislila da će prestati zvati – ispričao je žrtvin rođak.

Prijatelji su se na društvenim mrežama opraštali od Jelene.

– Izgledala je kao anđeo, sad je to i postala – napisali su.

Luka Dundović ima teške tjelesne ozljede, ali nije u životnoj opasnosti.

Sličan slučaj 2016.

Javnost još uvijek pamti sličan zločin na našičkom području, kada je mladić brutalno napao svoju djevojku, i to 16-godišnjakinju te je ostavio da iskrvari u tami i na hladnoći kolodvora u Koški. Zbilo se to 6. studenog 2016., oko 20 sati.

Matej Šustek, tada 24-godišnjak, pozvao je svoju djevojku Anu Bartolović (16) da se, kao i inače, nađu na željezničkom kolodvoru u Koški nadomak Našicama. Dok je stizao vlakom iz Našica, nesretna Ana nije ni slutila da će on ubrzo postati njezinim krvnikom. Odveo ju je na osamu kod obližnjeg silosa, uhvatio ju je, tereti se, za glavu te joj dvaput zario u vrat preklopni nož. Dok je trpjela teške fizičke i psihičke patnje, piše nadalje u optužnici, prestravljena je Ana pokušala pobjeći, no on ju je "hvatao za ruke i nastavio ubadati nožem".

Kako bi je spriječio da pozove pomoć, iznosi optužba, uzeo joj je mobitel i takvu je bespomoćnu ostavio. Kiša je lijevala te noći. Ana se naslonila na zid zgrade i iskrvarila. Beživotno tijelo našao je tek ujutro u sedam sati susjed. Matej i Ana u vezi su bili tek dva mjeseca. Ubojica se vlakom vratio u Našice, putem bacio njezin mobitel, zakucao na vrata prijatelju i priznao što je učinio.

Matej Šustek prvo se branio šutnjom, a potom je rekao kako ga je dan prije zločina posjetio njegov "najbolji prijatelj" Michael De Santa. Inače, Michael De Santa je protagonist iz akcijske videoigrice Grand Theft Auto. Michael mu je, ustvrdio je, kazao kako ga Ana planira povrijediti i da je "treba eliminirati". Po njegovoj priči, Michael je i sve isplanirao. Na 25 godina zatvora, nepravomoćno ga je osudio Županijski sud u Osijeku. Presudu je iste godine potvrdio Vrhovni sud.