Može li vam zbog toplinskog vala biti otkazan let? Evo što kažu stručnjaci!

Dok se većina Hrvatske bori s valom vrućine koji nas je pogodio, stručnjaci izražavaju zabrinutost u pogledu utjecaja koje visoke temperature mogu imati na letove. Prošlog ljeta, zrakoplov koji je poletio iz međunarodne zračne luke Newark Liberty ostao je zaglavljen na zaparenoj pisti dok su putnici patili u njemu sedam sati prije nego što su uspjeli krenuti. Otprilike u isto vrijeme, let Delte u Las Vegasu također je bio pod istragom zbog ostavljanja putnika u vrućem zrakoplovu satima, piše New York Post.

Iako veliki zrakoplovi poput Airbusa i Boeinga mogu sigurno poletjeti na vrućini do 50 stupnja, postoje mnoga druga pitanja koja se tiču ​​vrućine. ‘Piloti uključuju vremenske uvjete - kao što su temperatura, tlak, padaline, brzina vjetra i još mnogo toga - u svaki let’, kaže Brianu Roggowu, pomoćnik dekana Fakulteta za zrakoplovstvo na Embry-Riddle Aeronautical University's Prescott Campus.

‘Dok dođemo do ekstrema u bilo kojoj od ovih kategorija, letovi mogu biti odgođeni ili otkazani... Ako piloti, dispečeri i zrakoplovno osoblje ne mogu osigurati zahtjeve za polijetanje, to može dovesti do otkazivanja’, dodao je Roggow.

Problemi dolaze zbog nedostatka gustoće u zraku dok se molekule šire, prema Bobu Thomasu, profesoru aeronautike na Embry-Riddleu. ‘Vrući zrak je rijedak zrak. Dok to smanjuje uzgon na koji se zrakoplovi oslanjaju pri polijetanju, glavni utjecaj se osjeća na potisak motora’, rekao je, dodajući da nedostatak potiska otežava polijetanje. Također može biti opasno na planinskom terenu.

‘Jedini način da se omogući polijetanje na kraćim pistama bio bi smanjenje težine zrakoplova’, rekao je Thomas. To znači da se torbe - pa čak i putnici - uklanjaju u kratkom roku. ‘Vrućina će najmanje utjecati na rane jutarnje i kasne večernje letove’, kaže Roggow, ‘Rezervacija ovih termina može umanjiti frustraciju zbog kašnjenja ili otkazivanja zbog podnevne ili ranovečernje ekstremne vrućine’.

Preporuke HZZJZ-a za javnost: Kako se zaštititi od velikih vrućina