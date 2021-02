Danas presuda Zavadlavu za trostruko ubojstvo: Nisam kriv, želim Nobelovu nagradu za mir

Na Županijskom sudu u Splitu danas u 13 sati bit će objavljena presuda Filipu Zavadlavu optuženom zbog teškog trostrukog ubojstva 11. siječnja 2020. godine kada su u splitskom Varošu hicima iz automatske puške ubijeni Marin Boban (24), Jurica Torlak (38) i Marin Ožić Paić (25). Osim za trostruko ubojstvo, Zavadlava terete i za nedopušteno držanje oružja te općeopasnu radnju.

Tijekom suđenja ispitani su brojni svjedoci, pregledane video snimke, a psihološko-psihijatrijskim vještačenjem Filip Zavadlav je proglašen bitno smanjeno ubrojivim.

Video - Suđenje Filipu Zavadlavu: Nisam kriv, oslobodite me i nominirajte za Nobelovu nagradu za mir!

Optuženik je svoju obranu iznio na zadnjem ročištu, prošlog petka.

- U potpunosti negiram počinjenje kaznenog djela koje mi se stavlja na teret... Ja to nisam napravio, zašto bih ja napravio tako nešto? Ja nisam kriv! Tražim da me oslobodite optužbe i da me se nominira za dodjelu Nobelove nagrade za mir – branio se Filip Zavadlav.

Njegov odvjetnik Branko Šerić drži kako je u momentu počinjenja kaznenog djela Zavadlav bio neubrojiv te je tražio dopunu psihijatrijsko-psihološkog vještačenja ili novo vještačenje, međutim sudsko vijeće, pod predsjedanjem sutkinje Višnje Strinić, taj je zahtjev odbilo.

Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Žarko Štrbac smatra kako je tijekom postupka dokazano kako je Zavadlav ubojstva pomno planirao i počinio ih iz bezobzirne osvete.

- Nikome se ne smije dozvoliti da zakon uzme u svoje ruke. To bi bio divlji zapad, takvo ponašanje treba biti sankcionirano. Smatram da bi zatvorska kazna u trajanju od 50 godina bila dovoljna da se ostvari generalna prevencija - zaključio je Štrbac.

Odvjetnik Branko Šerić pak kaže kako je zgrožen prijedlogom da se Zavadlav najstrože kazni i da bude primjer drugima. Kaže da nitko u Hrvatskoj nije dobio maksimalnu zatvorsku kaznu, a bio je bitno smanjeno ubrojiv, poput njegovog branjenika.