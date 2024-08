Danas crveni alarm zbog vrućina, a onda drastična promjena: Najavljena opasna nevremena, temperatura pada za 15 °C

Hrvatsku u subotu očekuje pretežno sunčano vrijeme, no popodne su u unutrašnjosti mogući pljuskovi, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) napominjući kako će biti vrlo vruće s temperaturama od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva. Uglavnom u unutrašnjosti u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab, na istoku i umjeren istočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Uz pljuskove vjetar prolazno može biti pojačan.

Opširniju prognozu za HRT je napisao meteorolog Dragoslav Dragojlović. "U subotu na istoku Hrvatske pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslijepodne i navečer uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice su mogući pljuskovi i grmljavina, osobito u zapadnoj Slavoniji. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura zraka od 20 do 22 °C, a najviša dnevna uglavnom između 35 i 38 °C."

Podjednako ili samo malo manje vruće bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će prevladavati sunčano, poslijepodne ponegdje uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova i grmljavine. Na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima djelomice sunčano, pa i sunčanije. Poslijepodne i navečer uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice će biti kiše, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti Istre te u Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 18 °C, uz obalu između 22 i 26 °C. Najviša dnevna od 30 do 32 °C, na moru između 33 i 36 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. U unutrašnjosti ponegdje umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjeren zapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni, pri čemu more malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 21 do 23 °C, na moru između 24 i 27 °C. Najviša dnevna uglavnom od 34 do 38 °C. Samo malo niža bit će i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će biti najviše sunčana vremena. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni."

VEZANI ČLANCI:

"U nedjelju i ponedjeljak u unutrašnjosti promjenjivo i nestabilno s kišom, često u obliku pljuskova s grmljavinom, ponegdje i jače izraženima, praćenim i obilnom oborinom. U utorak smirivanje, a još malo kiše može pasti uglavnom u prvom dijelu dana. U ponedjeljak i utorak svježije. I na Jadranu promjenjivo, mjestimice s kišom, pa u obilnijim pljuskovima s grmljavinom. U utorak kiša još uglavnom u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a u ponedjeljak i utorak na sjevernom dijelu bura", prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović.

Foto: DHMZ

Zbog iznimno visoke temperature danas je gotovo cijela Hrvatska pod crvenim meteoalarmom, koji označava izuzetno opasno vrijeme. "Očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije. Postupajte prema savjetima koja su dala nadležna tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama", upozorava DHMZ. Tek je za kninsku regiju upaljeno narančasto upozorenje, također zbog toplinskog vala.

Građani olakšanje mogu očekivati u ponedjeljak, kada će u nekim područjima temperatura pasti za više od 10 °C. U Splitu se, primjerice, u subotu u 14 sati očekuje 34 °C, a u isto vrijeme u ponedjeljak tek 20 °C.

FOTO Prženje na 38°c: Evo kako se danas preživljava u jednom od najtoplijih gradova u Hrvatskoj