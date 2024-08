Dačić otkrio zašto je Severina zadržana na granici, priznao i spornu praksu srpske policije

28, May, 2024, Belgrade - The pre-election meeting of the coalition of parties gathered around SNS on the "Aleksandar Vucic - Belgrade tomorrow" electoral list was held in the Ranko Zeravica Sports Hall. Ivica Dacic, Aleksandar Vucic. Photo: Milos Tesic/ATAImages 28, maj, 2024, Beograd - U Hali sportova Ranko Zeravica odrzan je predizborni skup koalicije stranaka okupljenih oko SNS na izbornoj listi "Aleksandar Vucic - Beograd sutra". Photo: Milos Tesic/ATAImages Photo: Milos Tesic/ATAImages/PIXSELL

Foto: Milos Tesic